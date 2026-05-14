HDZ napao Tomaševića zbog "izbrisanog videa o sigurnom drogiranju": Video ipak nije uklonjen

Zagrebački HDZ izvijestio je u četvrtak da je s društvenih mreža uklonjen video udruge Attack koji je, tvrde, promovirao "sigurno drogiranje", te su pritom kritizirali gradsku vlast i gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog financiranja takvih sadržaja javnim novcem. No, video je još uvijek dostupan na društvenim mrežama udruge.
Krasno su ga dočekali
FOTO Trump doživio brutalno poniženje
pretukla filipinca
DOZNAJEMO Matea O. dobila 30 dana pritvora, evo zbog čega
Prognoza
Stiže novo nevrijeme: Za ove krajeve upaljeno je upozorenje
U priopćenju koje potpisuje predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Zagreba Ivan Matijević navodi se da je sporni spot "preko noći nestao s društvenih mreža".
"Ja svojoj djeci govorim: 'Čuvajte se lošeg društva, maknite se što dalje od droge', a Grad Zagreb im poručuje: 'Drogirajte se, ali odgovorno!', navodi Matijević u priopćenju.
"Dok mi roditelji svojoj djeci skupljamo novac za knjige, tenisice, instrukcije i sport.... Grad Zagreb važnijim smatra financiranje sadržaja koji mladima objašnjavaju kako se 'sigurnije” uništavati'", dodaje.
Iz zagrebačkog HDZ-a pitaju zašto je video uklonjen ako je, kako navode, predstavljao "progresivnu i modernu edukaciju", te upozoravaju da i dalje postoje projekti udruga koje, prema njihovim tvrdnjama, imaju štetan utjecaj na mlade. "Zato pitamo – što ćemo iduće financirati pod maskom moderne kulture?"
Pritom optužuje gradsku vlast da je "izgubila osjećaj gdje prestaje progresiva, a počinje ludost".
Video nije uklonjen s društvenih mreža
Na videu o kojem govore HDZ-ovci dvoje članova Udruge Terra iz Rijeke govori o projektu Tripsitters, kroz koji, između ostalog, dijele informacije kako bi se smanjila šteta pri konzumiranju supstanci te pomažu ukoliko primijete da je nekome u izlasku loše. Video je još uvijek dostupan na Instagram stranici udruge.
Video je snimljen u sklopu inicijative "Siguran prostor, sigurna zajednica", koju je AKC Attack pokrenuo s još dvije udruge. Projekt je financirao Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
"Sigurni clubbing znači stvaranje prostora u kojem se ljudi mogu zabavljati bez straha od nasilja, uznemiravanja, diskriminacije ili osuđivanja. To uključuje edukaciju, brigu jednih za druge, jasne granice i bolju podršku unutar klubova i događanja", stoji u opisu videa.