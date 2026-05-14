HDZ napao Tomaševića zbog "izbrisanog videa o sigurnom drogiranju": Video ipak nije uklonjen

Zagrebački HDZ izvijestio je u četvrtak da je s društvenih mreža uklonjen video udruge Attack koji je, tvrde, promovirao "sigurno drogiranje", te su pritom kritizirali gradsku vlast i gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog financiranja takvih sadržaja javnim novcem. No, video je još uvijek dostupan na društvenim mrežama udruge.

U priopćenju koje potpisuje predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Zagreba Ivan Matijević navodi se da je sporni spot "preko noći nestao s društvenih mreža".

"Ja svojoj djeci govorim: 'Čuvajte se lošeg društva, maknite se što dalje od droge', a Grad Zagreb im poručuje: 'Drogirajte se, ali odgovorno!', navodi Matijević u priopćenju.

"Dok mi roditelji svojoj djeci skupljamo novac za knjige, tenisice, instrukcije i sport.... Grad Zagreb važnijim smatra financiranje sadržaja koji mladima objašnjavaju kako se 'sigurnije” uništavati'", dodaje.

Iz zagrebačkog HDZ-a pitaju zašto je video uklonjen ako je, kako navode, predstavljao "progresivnu i modernu edukaciju", te upozoravaju da i dalje postoje projekti udruga koje, prema njihovim tvrdnjama, imaju štetan utjecaj na mlade. "Zato pitamo – što ćemo iduće financirati pod maskom moderne kulture?"

Pritom optužuje gradsku vlast da je "izgubila osjećaj gdje prestaje progresiva, a počinje ludost".

Video nije uklonjen s društvenih mreža

Na videu o kojem govore HDZ-ovci dvoje članova Udruge Terra iz Rijeke govori o projektu Tripsitters, kroz koji, između ostalog, dijele informacije kako bi se smanjila šteta pri konzumiranju supstanci te pomažu ukoliko primijete da je nekome u izlasku loše. Video je još uvijek dostupan na Instagram stranici udruge.

Video je snimljen u sklopu inicijative "Siguran prostor, sigurna zajednica", koju je AKC Attack pokrenuo s još dvije udruge. Projekt je financirao Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

"Sigurni clubbing znači stvaranje prostora u kojem se ljudi mogu zabavljati bez straha od nasilja, uznemiravanja, diskriminacije ili osuđivanja. To uključuje edukaciju, brigu jednih za druge, jasne granice i bolju podršku unutar klubova i događanja", stoji u opisu videa.