Vozači, oprez: Na prometnicama velik broj policajaca, imaju i poseban uređaj za kontrolu

Kako bi spriječila najteže prometne prekršaje i povećala sigurnost na cestama, Zagrebačka policija u četvrtak provodi veliku akciju nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava.

Policija će provjeravati poštuju li vozači zakonske odredbe, kontrolirati brzinu i korištenje kaciga vozača i putnika na motociklima i mopedima, kao i ostalim osobnim prijevoznim sredstvima.

Također će provjeravati vrijede li prometne dozvole vozila u prometu, kao i jesu li vozila registrirana. Policija će provjeravati i upravljanje vozilima prije stjecanja prava na vožnju, upravljanje bez odgovarajuće kategorije, neisticanje ili nepropisno isticanje registarskih pločica te tehničku neispravnost vozila i ostale prekršaje u prometu.

U provedbi akcije koristit će se i uređaji za mjerenje razine buke.

Posebna pozornost posvetit će se i povratnicima recidivistima u cestovnom prometu.