Kutleša protiv zagrebačke gradske vlasti: "Ulazi se u intimu djece u dobi kada nije teško posijati sjeme nejasnoća"

Zagrebačka nadbiskupija u ponedjeljak je objavila svoju izjavu o uvođenju predmeta zdravstvenog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole u Zagebu.

"Na temelju dosadašnjih iskustava u raznim društvenim pitanjima, a posebice kada su posrijedi odgoj i obrazovanje, kao Crkva lako prepoznajemo postupanje u kojemu se ispod i iza isticanja plemenitih pojmova kao što su: 'dobrobit djece', 'stručnost', 'znanstvene spoznaje' itd., nalazi pokušaj unošenja sadržaja koji ne samo da nisu u skladu s pojmovima kojima se služi nego su s njima u snažnoj oprečnosti", istaknuli su i dodali da se radi o metodama skrivanja stvarnih namjera ili manipuliranju.

Podsjetili su i da se u pitanjima koja se tiču odgoja djece ne smiju zanemarivati roditelji, čije je ustavno pravo odlučivati o odgoju svoje djece.

Roditelje je pak Zagrebačka nadbiskupija pozvala da se zainteresiraju za školske programe i angažiraju u Vijeću roditelja.

"Budite upoznati s prijedlozima i sa stvarnim namjerama onih koji nude, promiču ili snagom političke vlasti nameću odgojne i obrazovne programe. Tako je i s onima koji žele provoditi 'sveobuhvatnu seksualnu edukaciju', jer i sami primjećuju da su im istinska prepreke na tome putu upravo - roditelji", istaknuli su.

Zagrebačka nadbiskupija dodala je i da smatraju da je zdravstveni odgoj važan za razvoj djeteta.

"Upravo radi toga potičemo vjernike da ne prihvate unošenje ideoloških odrednica, osobito iz 'rodne ideologije', neprimjerenih zdravstvenomu odgoju i protivnih ne samo kršćanskim nego i općeljudskim vrjednotama. Dakle, sada nije dovoljno reći da katolička djeca neće upisivati takav predmet, nego nam je dužnost ukazati na nekoliko bitnih točaka, zbog kojih je nedopustivo da predmet s pogubnom ideologijskom podlogom bude dio školskoga sustava", napisali su u svojoj izjavi.



Naveli su i da se zdravstveni odgoj u Hrvatkoj provodi još od 2012. kao obavezni dio kurikula, ali ne kao zaseban predmet već kao dio biologije, tjelesne i zdravstvene kulture, sata razrednika i raznih školskih projekata.

"Smatramo nedopustivim da zdravstveni odgoj bude privatiziran i ideološki profiliran, jer je iznimno važan u odgoju svake osobe. Njegovo izdvajanje u zasebnu nastavnu cjelinu također može biti dragocjeno i korisno, no upravo zbog njegove važnosti za osobni razvoj pojedinca ne smije biti dio nejasnih eksperimenata te je nužno da bude dobro promišljen i uistinu stručno izrađen prema jasnim kriterijima", piše Zagrebačka nadbiskupija.

Osvrnuli su se i na Okvirni kurikulum za provedbu izvannastavne aktivnosti Zdravstveni odgoj i obrazovanje Grada Rijeke, napravljen 2024., ističući da se putem njega osnovnoškolskoj djeci kao dio školskog programa prenosi znanstveno neutemeljena definicija rodnoga identiteta kao zbira brojnih identiteta neovisnih o spolu te ih se usmjerava na odabire u sferi spolnosti koji zanemaruju odgovoran razvoj djece i mladih.

"Time je kurikulum zdravstvenog odgoja 'ideološki privatiziran', odstupajući i od smjernica zadanih nacionalnim kurikulom. Takav kurikul suprotan je uvjerenjima, etičkim i moralnim načelima velikoga broja roditelja, ali i načelu neutralnosti i javne vlasti i javnih škola koje predmnijeva jednak pristup svim građanima, a ne njihovo isključivanje", napisali su.

Iz Zagrebačke nadbiskupije tvrde da se ovim pristupom gradi podloga za zbunjivanje djece, čime im se onemogućuje zdrav psihološki, moralni, socijalni i duhovni nastavak razvoja i sazrijevanja.

"Umjesto služenja dobru, najčešće se perfidno, sasvim neprimjereno i neodgovorno, ulazi u intimu djece u dobi kada nije teško posijati sjeme nejasnoća koje ne pridonose odgajanju nego su pokušaji preodgajanja djece, dovodeći do narušavanja identiteta i do ozbiljnoga ugrožavanja zdravlja djece i mladih. To se ne odnosi samo na prepoznavanje i prihvaćanje vlastitoga spolnog identiteta i života u skladu s njime, nego i na odgovorno seksualno ponašanje kod mladih", oštro su poručili.

Neprihvatljivo je, piše Zagrebačka nadbiskupija, da se ideološki zahvati s očitim primjesama "jednoumlja", metodama nametanja i podmetanja unose u bitne obrazovne kurikule koji se tiču tako osjetljivoga područja kakvo je razvoj djece i mladih.

Vladajuće su pozvali da u odlučivanje o ovakvim temama uključe i predstavnike Katoličke crkve.