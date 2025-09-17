Seks u školi? Evo što sadrži predmet Zdravstveni odgoj kojeg grad uvodi u škole

Bura se podigla oko planova za uvođenje Zdravstvenog odgoja u zagrebačke osnovne škole.

Iako je i više puta službeno potvrđeno da su takozvane kartice seksalice fake news, tema je to koja uvijek izaziva raspravu – trebaju li djeca učiti o seksualnosti i kada te promiču li se u tim programima neke rodne i druge ideologije.

Zaljubljeni učenici, ilustracija Foto: Getty Images

Treba reći da je zdravstveni odgoj u Hrvatskoj uveden još u školskoj godini 2012./2013. u sve osnovne i srednje škole kao obvezni dio kurikuluma. Nije zaseban predmet, već se program provodi kroz sat razrednika, biologiju, tjelesnu i zdravstvenu kulturu i školske projekte.

U sklopu zdravstvenog odgoja u školama obrađuju se različite teme povezane s očuvanjem zdravlja, prevencijom bolesti i razvojem zdravih životnih navika. Program se dijeli na nekoliko cjelina:

1. Tjelesno zdravlje

zdrava prehrana i važnost tjelesne aktivnosti

higijena tijela i osobna njega

prevencija bolesti i štetnih navika (pušenje, alkohol, droga)

zaštita od zaraznih bolesti i važnost cijepljenja

2. Mentalno zdravlje

prepoznavanje i izražavanje emocija

razvijanje pozitivne slike o sebi i samopouzdanja

suočavanje sa stresom

važnost prijateljstva i socijalnih odnosa

3. Seksualno i reproduktivno zdravlje

promjene u pubertetu

spolno prenosive bolesti i zaštita

odgovorno spolno ponašanje i planiranje obitelji

poštivanje sebe i drugih u intimnim odnosima

4. Sigurnost i prevencija

prometna sigurnost

sigurnost u sportu i igri

prevencija nasilja (vršnjačkog, obiteljskog, elektroničkog)

zaštita od nesreća i ozljeda

Ukratko, zdravstveni odgoj prati razvoj djece i mladih. U nižim razredima naglasak je na higijeni, sigurnosti i zdravim navikama, a kasnije se sve više uče teme vezane uz pubertet, međusobne odnose, seksualno zdravlje, prevenciju ovisnosti i brigu za mentalno zdravlje.

Simpatija, ilustracija Foto: Getty Images

U praksi provedba zdravstvenog odgoja varira po školama, a kao njegovim minusi se navode nedostatak materijala, nedostatak edukacije nastavnika ili pak škola ili zajednica smatra kako su navedene osjetljive teme za đake.

Plan Grada Zagreba – izvannastavni predmet

Grad Zagreb u rujnu 2026. godine planira uvesti izvannastavni predmet Zdravstveni odgoj i obrazovanje, namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Poseban je to nastavni predmet, sličan onome kojeg već provodi Grad Rijeka, a razlog za njegovu provedbu leži i u tome što je postojeći Zdravstveni odgoj integriran u druge predmete te je neravnomjerno proveden.

Uvođenjem ovog predmeta Zagreb želi osigurati sustavnije, kvalitetnije i suvremenije obrađivanje svih ključnih tema.

Teme koje će se obrađivati

Kurikulum bi obuhvatio četiri ključna područja:

Zdravi stilovi života - prehrana, tjelesna aktivnost, održavanje fizičkog zdravlja

Prevencija ovisnosti – ne samo droga, već i štetne navike, pretjerano korištenje mobitela, kockanje, pušenje

Mentalno zdravlje – emocionalna dobrobit, socijalni odnosi, psihički aspekti zdravlja

Spolno i reproduktivno zdravlje – za učenike u dobi puberteta

Projekt ne provodi niti jedna politička stranka već ga provodi stručno povjerenstvo na čelu s dr. Marietom Majer iz Zavoda Andrija Štampar, uz osposobljene učitelje i stručnjake.

Zdravstveni odgoj i obrazovanje bit će izvannastavna aktivnost i učenici će samo birati hoće li ga pohađati ili ne.