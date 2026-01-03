Jugo ga otopilo, ali snijeg se vraća još jači: Što čeka Gorski kotar u idućim danima

Cestari su već od ranoga jutra na terenu po Gorskome kotaru. Snijeg je počeo padati oko pet ujutro nakon što su jučerašnje jugo i kiša - gotovo u potpunosti otopili bijeli pokrivač koji se držao od Badnjaka.

"Noćas se preventivno počelo posipavati ujutro jer je iz kiše prelazilo u snijeg oko pola pet ujutro i padao je skoro do pola sedam. Mi smo spremni, večeras opet je javljen snijeg pa ćemo vidjeti što će biti", govori Boris Pirc, voditelj zimske službe za grad Delnice.

Obilniji snijeg tek se očekuje. Meteorolozi predviđaju i deblji snježni pokrivač u dijelovima gorja.

"Prava idila sad do kraja ovih školskih praznika i zato ppzivam ljude da dođu u Gorski kotar i bit će još više snijega nego sad, bit će prilika i za sanjkanje i najavljuju čak i lijepo vrijeme tako da dođite kod nas u Gorski kotar", kaže Igor Pleše, gradonačelnik Delnica.

Marko Balen, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Ali dođite spremni, sa zimskom opremom na vozilima i s dovoljno tople odjeće i obuće. Jer i ovo malo današnjega snijega opet je izazvalo probleme na autocesti.

Trenutna situacija

Trenutno je u Gorskom kotaru, u Ravnoj Gori -3 stupnja Celzijevih, no nije pao neki jači snijeg, svega 5-6 centimetara novog. Nakon novogodišnje južine počeo je polako dolaziti novi ugriz zime.

U prometu nema nekih problema, nema zabrana na A1 ni A6 ni za jednu kategoriju vozila, a isto tako nema ograničenja u pomorskom prometu, izuzev zabrana nekoliko katamaranskih linija na dubrovačkom području.

Ono što veseli stanovnike Ravne Gore je to što zbog snijega i hladnoće mnoštvo turista boravi u njihovom kraju.

"Potrudili smo se ove godine s našim sanjkalištima koja se nalaze na prostoru općine Ravna Gora. To su dva sanjkališta u Kupjaku i Ravnoj Gori. I samim time počeli smo koristiti benefite samog snijega. I naravno da je Gorski kotar počeo cvjetati u ovom zimskom turizmu", hvali se Mišel Šćuka, načelnik općine Ravna Gora.

Mišel Šćuka Foto: Dnevnik Nove TV

Zimski turizam poput njihovog ovisi o snijegu i turisti uvijek zovu ima li snijega, a načelnik govori da ga ima i da je danas pao novi, a da će ga po najavama biti i još više. Za taj novi i obilni najavljeni snijeg u općinu su, kaže načelnik - spremni.

"Stari narodi bi rekli da se u proračunu treba pripremiti šolde u proračunu. To iznosi oko 150.000 eura. I platiti koncesionare koji nam održavaju prometnice da bi bile prohodne u svim idućim danima", govori načelnik.

Dodao je i da je riječ o zahtjevnom poslu koji ne počinje u 6 ujutro, nego se taj posao odvija i u 2 sata u noći i 3 sata popodne tako da je to cjelodnevno održavanje zimskih službi.

Osim snijega, meteorolozi su najavili i dvoznamenkaste minuse, pa postoji opasnost za snabdijevanje vodom i strujom, no načelnik kaže da su uložili više u infrastrukturu nego drugdje.

"Ovdje je bila temperatura i do minus 20 ovih dana uslijed kojih dolazi do pucanja vodovodnih cijevi uslijed čega smo morali raditi veće ukope, veće održavanje da ne dođe do pucanja", kazao je načelnik Ravne Gore.

O životu u Gorskom kotaru u ovo godišnje doba, načelnik Šćuka kaže da za njega to znači ustajanje u četiri ujutro, pogled kroz prozor, frezanje snijega, loženje drva, tuširanje, brijanje i odlazak na posao.