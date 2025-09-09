Velika promjena u školama, tiče se seksualnog odgoja: "Ne želimo da bude marginaliziran"

Grad Zagreb predstavio je na konferenciji "Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu" u utorak plan za uvođenje seksualne edukacije u škole u sklopu novog predmeta zdravstvenog odgoja i obrazovanja koja bi trebala krenuti u rujnu 2026. u osnovnim i srednjim školama.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prošli je tjedan potpisao zaključak o imenovanju povjerenstva za pripremu kurikuluma za izvannastavne aktivnosti, zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama, podsjetio je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš.

Edukacija u rujnu iduće godine u školama

Riječ je o sveobuhvatnom zdravstvenom odgoju koji ima četiri komponente vezane uz zdrave stilove života, fizičko i mentalno zdravlje, pitanja ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje.

Povjerenstvo će samo procijeniti koje druge eventualne teme vezane uz zdravlje i dobrobit djece i mladih trebaju biti obuhvaćene, dodao je Juroš.

Nakon pripreme kurikuluma i nastavnih materijala te edukacije provoditelja aktivnosti, očekuje se da prve pilot-škole počnu s primjenom u rujnu iduće godine.

Jedna od zadaća povjerenstva je i izrada plana konzultacije dionika te podrazumijeva uključivanje školskih zajednica, dodao je te napomenuo da u Zagrebu trenutno ima više od stotinu škola s građanskim odgojem i obrazovanjem kojeg pohađa više od 3.000 učenika.

Manje pritužbi uz spolne stereotipe, udžbenike i nastavne materijale

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ocijenila je da postoji nedostatak sadržaja i materijala veznih uz zdravlje, reproduktivna prava i spolnost u osnovnim i srednjim školama.

Od kurikularne reforme 2019. uočavamo napredak i manje pritužbi vezane uz spolne stereotipe, udžbenike i nastavne materijale kroz odgojno obrazovni sustav. No, i dalje postoje izazovi vezani uz jaz između svega što je propisano kroz kurikulum i nastavne materijale i onog što se u stvarnosti primjenjuje te nedostatna sustavna edukacija nastavničkog kadra, upozorila je.

Predsjednica Udruge Status M, Anamarija Sočo, rekla je da se krenulo s lokalne razine, jer se tu stvari lakše mijenjaju. "Želimo osigurati da seksualna edukacija bude prisutna, a ne marginalizirana i razvodnjena u zdravstvenom odgoju i da bude kvalitetno uvedena", dodala je.

Predstavljena su iskustva iz stranih zemalja

Nužno je, naglasila je, da se uz pripremu materijala i kurikuluma komunicira s javnošću, roditeljima, mladima i školama kako bi to uvođenje prošlo optimalno.

Seksualna edukacija je važna jer omogućuje učenicima da dobiju konkretne, točne i znanstveno utemeljene informacije. Uloga sustava je da to djeci i mladima osigura, kao i u većini europskih zemalja, istaknula je.

Govoreći o švedskoj perspektivi sveobuhvatne seksualne edukacije, Frank Berglund iz švedske Nacionalne asocijacije za seksualnu edukaciju iznio je pregled njezina razvoja od 1955. do danas, a na konferenciji su predstavljena i iskustva iz talijanske regije Emilia-Romagna, gdje se takvi programi već godinama uspješno provode.