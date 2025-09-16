Zamjenica gradonačelnika: "Grmoja je svjesno lagao, sporne kartice nisu dio obrazovanja"

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec (Možemo!) prozvala je u utorak zastupnika Nikolu Grmoju (Most) da je svojom izjavom o uvođenju "nastranih sadržaja" u škole svjesno obmanuo javnost, te ponovila da sporne kartice nisu dio zdravstvenog odgoja niti su namijenjene djeci.

"Sporne kartice (popularno zvane "karte seksalice") nisu dio programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba, niti će biti. One nisu namijenjene djeci, one nisu namijenjene školskim programima", rekla je Dolenec na konferenciji za novinare.

Istaknula je da je Grmoja "u trenutku kad je već sve bilo demantirano, potpuno svjesno lažno informirao javnost, te su nacionalne televizije prenijele njegovu izjavu, uključujući javnu televiziju koja je prenijela samo njegovu izjavu".

Dolenec kaže da je Grmoja svjesno obmanuo javnost s ciljem da uznemiri roditelje i javnost.

Naglasila je da je Grad jučer demantirao da sporne kartice imaju ikakve veze s njihovim programom zdravstvenog odgoja za koji tek stvaraju kurikulum dok je organizacija čije su kartice demantirala da ima veze s djecom, sa školom i Gradom Zagrebom.

Zamjenica gradonačelnika napominje da Grad nema ovlasti raditi kurikulum, što je nadležnost države i ministarstva te da Grad može ponuditi dodatne sadržaje školama koje žele i u njih se uključuju djeca koja žele, uz suglasnost roditelja.

U slobodnom saborskom govoru, Grmoja je prozvao Možemo! da u Zagrebu gura program u suradnji sa "suspektnom" udrugom Status M, te da je na prošlotjednoj konferenciji za medije, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba, najavljeno uvođenje zdravstvenog odgoja.

Grad je, kaže Grmoja, predstavljao Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, a na toj konferenciji su predstavljene tzv. edukativne kartice, popularno zvane 'karte seksalice' u kojima se djecu, primjerice, pita stvara li im bol užitak, tj. "promovira sadizam".

Za više od 20 posto povećan produženi boravak djece

Dolenec se pohvalila činjenicom da Grad financira produženi boravak djece u školama te da se, od kada su oni na čelu Grada, za preko 20 posto povećao broj djece koja ga pohađaju.

Rekla je da gotovo sva djeca koja trebaju pomoćnika u nastavi, ga i imaju, a u nekoliko iznimki stručne službe prate dijete do dolaska pomoćnika u nastavi.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je prije konferencije posjetio novoizgrađenu Osnovnu školu Lučko - Područni objekt Ježdovec.

Rekao je da je stari objekt škole bio otvoren prije 67 godina i od tada nije bilo znatnijih ulaganja, bio je premalen, dotrajao te su učenici pohađali nastavu u dvije smjene. Kako je cilj sve osnovne škole prebaciti u jednu smjenu, gradonačelnik kaže da su se zbog toga odlučili srušiti staru i izgraditi novu školu, a vrijednost radova iznosila je nešto više od dva milijuna eura i financirani su iz gradskog proračuna.

Tomašević je najavio i održavanje Europskog tjedna mobilnosti u Zagrebu od 16. do 22. rujna, ove godine će centralna lokacija biti u parku Zrinjevac. Na Dan bez automobila 22. rujna u užem centru Zagreba bit će zatvoren automobilski promet od 8 do 20 sati, javni prijevoz bit će besplatan za sve, a tradicionalna biciklijada "Zagrebačka žbica" krenut će sa Zrinjevca u 18 sati.