Gotovo milijardu eura za nove bolnice u Zagrebu i Osijeku: Tko će raditi u njima, kad nedostaje zdravstvenih djelatnika?

Modernu bolnicu dobit će istok zemlje. Novi kompleks KBC-a Osijek, projekt vrijedan 650 milijuna eura, trebao bi biti izgrađen za 4 godine. Tisuću i tristo kreveta, 32 operacijske dvorane, helidrom - novi KBC bit će među namodernijima u jugoistočnoj Europi.

A nakon 40 godina čekanja - dobivamo i Nacionalnu dječju bolnicu u Blatu. Tamo će se, za početak, seliti Klaićeva, pedijatrija i ginekologija iz Vinogradske.



"U Hrvatskoj su uglavnom bolnice u starim zgradama, starim i po stotinu godina, dograđivane, pregrađivane, i to su prostori manje više neadekvatni za ozbiljno liječenje. Tako da je jako pozitivno da se grade nove zgrade i da se u njih stavlja nova oprema, ali nije jasno tko će u njima raditi", pita se Boris Ujević i Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Jer, prema podacima Liječničke komore, nedostaje oko 2 tisuće liječnika.



"Najviše nam u sustavu nedostaje liječnika na razini primarne zdravstvene zaštite, konkretno obiteljskih liječnika, pedijatara, ginekologa. Isto tako i u bolničkom i vanbolničkom sektoru nedostaje nam specijalista hitne medicine i zatim još nekih specijalizacija kao što su radiologija, anesteziologija i tako dalje", nabraja Krešimir Luetić iz Hrvatske liječničke komore.

Što kažu pacijenti na ovu problematiku, a što iz udruge za promicanje njihovih prava, te što lječničke udruge vide kao rješenje pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.