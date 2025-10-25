Ispisali 400 imena, za 400 umrlih: "Ne želimo da se to dogodi i našoj djeci"

U Vranjicu kod Splita održan je prosvjed mještana zbog azbesta koji izaziva azbestozu i slične bolesti, zapravo rak pluća. U čast 400 mještana preminulih zbog azbesta i za spas djece koja ovdje žive na transparentima su ispisana imena umrlih.

U ovom mjestu desetljećima je radila tvornica Salonit čije su se valovite krovne ploče i vodovodne cijevi proizvodile od azbesta. Tvornica više ne proizvodi ,ali je unatoč preskupoj sanaciji još puna otpadnog materijala.

Prosvjed protiv azbesta - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Želimo da se dekontaminira tvornica, odnosno da se sav azbest ukloni iz tvornice. Želimo spriječiti daljnja umiranja stanovništva, ako su nam umirali očevi, ako ćemo umirati mi, da nam naša djeca u budućnosti ne umiru više od azbesta", rekao je Marin Mandić, organizator prosvjeda.

Prosvjed protiv azbesta - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Kućni smo prijatelji i kumovi s gospođom. Njezin suprug je preminuo u šestom mjesecu ove godine, ja sam mu prijatelj koji boluje od iste bolesti, s tim da sam imao sreću da su meni našli malo ranije, dok se nije aktiviralo", rekao je Nebojša Milanović, sudionik prosvjeda.

Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada - 1 Foto: Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada - 7 Foto: Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada - 14 Foto: Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada - 18 Foto: Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada - 13 Foto: Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada - 5 Foto: Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada - 11 Foto: Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada - 9 Foto: Foto: Nikola Brboleza / CROPIX