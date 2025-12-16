Važna obavijest za građane: Bliži se rok, mogli biste izgubiti dio sačuvanog novca!

Još do kraja godine mogu se promijeniti kovanice kuna za eure. Novčanice kuna moći će se zamijeniti i nakon Nove godine.

Može se mijenjati isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci, i to bez naknade. Građani se pozivaju da ne čekaju posljednji trenutak.

HNB je otvorio dodatni šalter i produljio radno vrijeme blagajne do 17 sati. Bit će otvorena i na Badnjak i Staru godinu, kada će raditi do 12 sati.

“Naš šalter sada radi do 17 sati, prije je radio do 15 sati, a prateći ove gužve, od 1. prosinca povećali smo broj šaltera, tako da sad se zamjena može obaviti na tri šaltera Hrvatske narodne banke, ovdje u Jurišićevoj 17. Bitno je napomenuti svim našim građanima da ne moraju ovdje dolaziti i čekati, ukoliko mijenjaju iznose manje od 15 tisuća kuna, njih mogu poslati poštom i mi ćemo ih zamijeniti, također novce vratiti poštom, to njih ništa neće koštati”, rekao je Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac, HNB.