Važna obavijest za građane: Bliži se rok, mogli biste izgubiti dio sačuvanog novca!

Piše Viktorija Bednjanec, 16. prosinca 2025. @ 17:50 komentari
kovanice - 1
kovanice - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Kovanice kuna mogu se zamijeniti za eure do kraja godine u HNB-u, bez naknade.
Europski parlament podržao promjene koje će ubrzati ulaganja u obranu
NOVE MJERE
EU parlament dao zeleno svjetlo jačanju europske obrane: "Ovo je odraz promjene"
Kreće Nacionalni program za rano otkrivanje raka prostate
Važno je imati na umu
Velika promjena u zdravstvu: Ovo će biti iznimno važno za muškarce
Policija privela muškarca i ženu zbog krivotvorenja novca
Nova prevara
Krivotvorenim novčanicama joj isplatio dug, ona otišla u šoping: Policija ih oboje uhitila
Policija pronašla muškarca koji je vozio automobil po šibenskom groblju
Nevjerojatne scene
VIDEO Policija otkrila tko je vozio automobil među grobovima: Objavljeni detalji
Od laboratorija do restorana: U Italiji se uzgaja 3D printana hrana
Veliki planovi
Hoćemo li uskoro jesti isprintanu hranu? "Izgleda ukusno"
Mađarska potpisala dugogodišnji ugovor s Chevronom
OPSKRBA PLINOM
Veliki energetski potez Mađarske, potpisala je petogodišnji ugovor s američkim divom
vijesti
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Preminuo Martin Grelis
tužna vijest
Svijet glume zavijen u crno: Preminuo glumac iz nezaboravne scene u kultnom filmu
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Zanimljivo rješenje
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Kemikalija pronađena u jednoj vrsti čokolade povezana sa sporijim biološkim starenjem
Vrlo uzbudljivo otkriće
Kemikalija pronađena u jednoj vrsti čokolade povezana sa sporijim biološkim starenjem
Astronomi promatrali rijedak kozmički fenomen udaljen 880 svjetlosnih godina od nas: "Ovo je uistinu prekretnica"
Pomoću teleskopa James Webb
Astronomi promatrali rijedak kozmički fenomen udaljen 880 svjetlosnih godina od nas: "Ovo je uistinu prekretnica"
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Bilo bi lijepo
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Transferi: Šahtar želi Šimuna Hrgovića iz Hajduka!
Bit će to lijepa odšteta
Na pomolu milijunski transfer Hajduka: Cijeli posao dogovaraju Darijo Srna i Andy Bara!
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
ZNA SE I KAD
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
MasterChef: Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
PLATINASTA KARTICA
Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
MasterChef: Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
NEUGODNO
Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Domaće i slasno
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
znak za uzbunu
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
