Plenković tvrdi jedno, oporba drugo. Ustavni stručnjak objasnio tko je u pravu

Lijeva se oporba ne miri s donošenjem paketa zakona o prostornom uređenju. Na sve moguće načine žele ga srušiti.

Zastupnici su svoje rekli, a priliku da svoje kažu, mogli bi na referendumu imati i građani. No ne ako se pita premijera Andreja Plenkovića koji je poručio da referendum ne može biti o zakonu koji je donesen.

Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr

"Mi smo ustavna parlamentarna demokracija, još uvijek! U tom smislu niti ga je itko pitao niti će ga itko pitati hoće li biti referenduma o Zakonu o prostornom uređenju", poručila je Sandra Benčić, saborska zastupnica.

Sandra Benčić, saborska zastupnica (Možemo) Foto: DNEVNIK.hr

Ovlast Hrvatskog sabora, smatra saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, svakako je da mijenja zakon ili da ga stavi van snage. "Sumnjam da bi se pravna argumentacija koju govori premijer mogla održati na Ustavnom sudu, posebno ako ih ostane 10", rekao je Bauk.

Arsen Bauk, saborski zastupnik (SDP) Foto: DNEVNIK.hr

Zapreka referendumu ne postoji, posebno ako je pitanje u skladu s pravilima, objašnjava ustavni stručnjak Matija Miloš.



"Ja sam u nekim radnim raspravama puno prije ovoga referenduma čuo da neki smatraju da se referendum o ukidanju zakona ne može raspisati. Ali kao što sam rekao, mislim da ne postoji zapreka za to općenita. Naravno da se ne može bilo koji zakon ukinuti o referendumu", objašnjava Miloš.

Opet su promašili, smatra ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i pokazali da ne znaju kako država funkcionira: "Niti vidim smisao, niti vidim koje bi to bilo referendumsko pitanje. Onaj dojam koji sam ja stekao jest da se radi o zapravo potpunoj bezidejnosti i ishitrenom navođenju nečega što nema nikakvog smisla. Ono što mogu napraviti, poručuje, jest tražiti ocjenu ustavnosti zakona.

Referendum - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Upravo to oporba je najavila i učiniti prije samog referenduma. A sko se pita platformu Možemo!, zakoni uopće nisu legalno doneseni. Na samom glasanju primijetili su zanimljivost.



"Dogodilo se to da smo mi vidjeli tri zastupnika da nisu osobno glasali nego su glasali tako da su uzeli karticu i zabili je u taj stroj kojim se glasa i zapravo bili odsutni jer su prčkali po mobitelima, pričali s kolegama, a stroj je sam glasao", rekao je Marin Živković, saborski zastupnik iz platforme Možemo!.

Referendum - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Neka se obrate Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, poručuje ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić. "Kao što vidite zakon je izglasan većinom, za razliku od oporbe koja nije mogla skupiti ni pedesetak glasova."



Odboru su se i obratili. Stav šefa Odbora je da je volja trojice zastupnika ostvarena jer su u dvorani bili. Je li glasao prst ili kartica, Poslovnikom nije regulirano. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, sastat će se tek nakon ustavne stanke i o svemu glasati nakon što zakoni već budu na snazi.