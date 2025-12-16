Povlače se popularni keksi: Pronađen opasan sastojak

Zbog utvrđene povišene razine cijanovodične kiseline Državni je inspektorat s tržišta povukao Pečene slatke kekse s bademom Amaretti od 175 grama, marke "Sapori" proizvođača Colussi, priopćila je u utorak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Opoziv se odnosi isključivo na proizvode s naznakom najbolje upotrijebiti do: 18. ožujka 2026. (Lot L 355077 2), 02. svibnja 2026. (Lot L355122 1), 04. srpnja 2026. (Lot L 355185 2), 25. kolovoza 2026. (Lot L355237 1), 03. rujna 2026. (Lot L 355246 1), 20. listopada 2026. (Lot L 355293 1).

Potrošačima se savjetuje da ne konzumiraju proizvod koji nosi navedene oznake te ga mogu vratiti na prodajno mjesto.

Pečene slatke kekse s bademom Amaretti od 175 grama proizvodi Colussi S.p.A., Milan, Italia, a na tržište stavlja NTL d.o.o., Soblinec, Hrvatska.