Velika promjena u pravosuđu: Više ne morate završiti Državnu školu

Piše Hina, 04. veljače 2026. @ 14:35 komentari
Damir Habijan
Damir Habijan Foto: Goran Mehkek/Cropix
Dobna struktura kadra u pravosuđu postala je u zadnjih 10 godina iznimno nepovoljna, pa kako bi olakšali mladima ulazak u struku sudaca ili državnih odvjetnika, u resornom ministarstvu su uveli veliku promjenu.
