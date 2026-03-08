Ministar pokrenuo izvanredni inspekcijski nadzor suda zbog spornog poteza predsjednice! "Najblaže rečeno - pretjerala je"

Problemi na zadarskom Općinskom sudu izbili su nakon što je predsjednica suda odlučila razmjestiti 17 sudaca, i to ne samo na druge lokacije nego i u druge sudske odjele. Taj je potez izazvao bojkot i nevjericu.

"Najblaže rečeno, pretjerala je, jer tako velik premještaj sudaca ja, u svojih 44 godine koliko sam u sudstvu, ne pamtim. Ne sjećam se da se ikad nešto takvo dogodilo, tako da mi se čini da je to pretjerano i nepotrebno", rekao je član predsjedništva Međunarodne udruge sudaca Đuro Sessa.

Zadarski suci nisu htjeli pred kamere Dnevnika Nove TV. U pisanom odgovoru naveli su da će se suzdržati od izjava dok traje odlučivanje o pritužbama koje su podnijeli na više adresa.

Zbog pritužbi koje su poslali razmješteni suci, ministar Damir Habijan odlučio je pokrenuti izvanredni inspekcijski nadzor kako bi pravosudna inspekcija utvrdila radi li se na tom sudu u skladu sa zakonom.

O cijelom slučaju oglasili su se i iz Udruge hrvatskih sudaca.

"Sada imamo situaciju da se suci mijenjaju. Više od jedne trećine sudaca napušta, odnosno ostavlja svoje predmete sa strankama koje imaju pravo na suđenje i pravorijek u razumnom roku. Sada će ostati bez tog prava, bit će uskraćene, a suci idu na raspored na nove predmete i kreću ispočetka, što će utjecati na neovisnost u tom aspektu", rekao je predstavnik Udruge hrvatskih sudaca Marijan Bitanga.

Ovu bi odluku mogli osjetiti i oni koji su u sudskom procesu. U prijavi sudaca navodi se da je zbog reorganizacije stalo 6000 predmeta.

"Mislim da će to sigurno dovesti do poremećaja u radu suda jer su svi ti predmeti došli u neku fazu i sada će nastati zaostaci. Stvorit će se odgode i to stranke sigurno neće lijepo primiti. Bit će najmanje godinu dana zastoja", nadodao je Sessa.

U problemima su i odvjetnici.

"Izmjena godišnjeg rasporeda poslova Općinskog suda u Zadru dovela je do negativnih posljedica jer su rasprave kod sudaca koji su ih do tada vodili, a koji su premješteni u druge referade, bile zakazane, a sada su odgođene", rekao je odvjetnik Boris Radman.

"Posebna negativnost ogleda se u tome što će se neki suci prvi put susresti s pravnom materijom u referadi u koju su tek raspoređeni", nadodao je Radman.

Predsjednica suda na upit Dnevnika Nove TV još nije odgovorila. U ranijem priopćenju ustvrdila je da je reorganizacija posljedica zaostataka u rješavanju predmeta i loše organizacije.

"Nepoštivanje zakonom propisane procedure ne priliči sudačkoj dužnosti jer su suci prvi pozvani poštovati zakon, jednako kao što ni vršenje medijskog pritiska na predsjednika suda da odustane od izmjene, umjesto izjavljivanja prigovora kako to propisuje članak 25. SP-a, nije primjereno sudačkoj dužnosti", navela je predsjednica suda u priopćenju.

Struka upozorava da je reorganizacija u ovlasti predsjednice suda, ali i da takvi potezi mogu imati ozbiljne posljedice.

"Predsjednik suda ili predsjednica samo su prvi među jednakima u tom sudačkom korpusu konkretnog suda i trebaju se prvenstveno baviti ostvarenjem interesa i prava stranaka, a ne drugim aspektima koji usporavaju njihov rad i dovode u pitanje to pravo stranaka", rekao je Bitanga.

O cijelom slučaju razmješteni su suci pisali i Europskoj komisiji, a je li u radu predsjednice suda bilo nezakonitosti, trebalo bi se utvrditi nadzorom pravosudne inspekcije u sljedećim danima.

