Od ove sezone zabranjeno je kupanje podno Skradinskog buka u Nacionalnom parku Krka. Odluka je to koja je izazvala buru negodovanja lokalnog stanovništva. I dok Uprava Parka štiti prirodu, oni traže da im se vrati tradicija - kupanje u Krki i ribolov.

Mravinjak turista podno Skradinskog buka svih ovih godina. Isto to mjesto danas - bez kupača, sve dok nisu došli lokalci.

''Krka nam je mati, nećemo je dati'', poručili su mještani.

Unatoč zabrani kupanja osvježili su se u rijeci. Stotinjak mještana naselja uz rubne dijelove Parka stiglo je na Krku s ručnicima preko ramena. Kažu, baš kao nekad.

''Tu se prije igrala djeca, tu je bilo smijeha, plača, ljubavi, začeća. Što smo dobili sad? Gledajte Arizonu plac'', komentirao je Sanji Jurišić za Dnevnik Nove TV mještanin Lozovca Petar Bukić.

Tvrde da s Upravom parka nemaju zajednički jezik, a mnogi od njih imaju posjede unutar granica Nacionalnog parka.

''Pa, recite mi, u tom mom vrtu od 10 kvadrata, mogu li ja staviti dvije sandoline kad moj gost dođe da se može provozati? Ne može, Željko! Mogu li staviti dasku za jedrenje? Ne možete! A 150 metara od tog mog vrta prolazi motorni brod koji vozi turiste za Visovac, koji čim je motorni, zna se što troši'', izjavio je Željko.

Troši se sedra i štiti priroda, poručuju iz Uprave. I zato se ovdje od prvog dana ove godine, nakon više do tri desetljeća otkako je Park pod zaštitom, više ne smije kupati. Negiraju da imaju lošu komunikaciju s lokalnim stanovništvom. Ravnateljica NP-a Krka Nella Slavica poručuje da je s predstavnicima mjesnih odbora mjesta uz Krku bilo nekoliko sastanaka i da je sve po Zakonu. A o dozvolama, bilo za ribolov, bilo za rad na zemlji unutar Parka, kaže:

''Zakon o zaštiti prirode tu je jasan. Projekt se mora dostaviti u Park ili u Ministarstvo, ovisi o veličini zahvata, i naravno, postupa se žurno'', rekla je.

Stranu ravnateljice drži i resorno Ministarstvo. Prvo se ograničio broj posjetitelja, a potom i kupanje. Struka ima jasan stav.

''Praksa kupanja na toj lokaciji, kada bi se nastavila, ona bi de facto i dalje vodila u daljnju degradaciju samog stanišnog tipa sedre, odnosno u zaustavljanje tog procesa osedravanja'', rekao je Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Mještani strahuju od zaustavljanja turizma toga kraja. Turisti iznenađenje nisu krili.

''Vidjela sam fotografiju u hotelu na kojoj se mnogo ljudi kupa kraj slapa, to je razlog našeg dolaska'', rekla je turistica Jin Guangyu.

No ravnateljica kaže da nema natrag, ali priznaje da je godina koronavirusa ugasila turističke sajmove, pa je zaštekala marketinška komunikacija. Na današnjem okupljanju bila je i policija. Intervenirali nisu jer, kažu, s obzirom na to da se radi o kršenju Pravilnika Parka, to od njih moraju zatražiti rendžeri, a oni to nisu učinili. Inače kazna za osvježenje na mjestima gdje je to zabranjeno iznosi od 500 do tisuću kuna.

