Obustavljeno emitiranje emisije Velimira Bujanca: "Troškovi su zbog tužbi postali preveliki..."

Z1 televizija izvijestila je da nakon višegodišnje suradnje prestaje emitirati televizijsku emisiju ''Bujica'', voditelja Velimira Bujanca, navodeći kao razlog nepovoljne financijske okolnosti i pravni pritisak uzrokovan nizom sudskih tužbi i povezanim visokim troškovima.

''Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije'', navodi Z1 televizija u subotu na facebook stranici.

Dodaje se i da je Z1 televiziji na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije (AEM), što je također posljedica emitiranja emisije Bujica. Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi ostvarila u redovnim okolnostima te je sve to dodatno otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije, ističe se u obavijesti.

''Stoga su, unatoč velikom trudu cijelog tima i potpori vjerne publike, ekonomski i drugi uvjeti onemogućili daljnju realizaciju ovog projekta. Ovim putem zahvaljujemo svim gledateljima na dugogodišnjoj vjernosti, kao i partnerima koji su nas tijekom godina podržavali'', dodaju sa Z1 televizije uz zahvalu cjelokupnoj kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je u taj projekt uložila trud i profesionalnost, a redakciji Bujice žele poslovni uspjeh i visoku gledanost na drugim medijskim platformama.

U Agenciji za elektroničke medije potvrdili su navode da je Z1 televiziji na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na raspisanim javnim natječajima, podsjećajući i na kaznu televizijama zbog ''Bujice'', izrečenu u siječnju 2024. zbog pozdrava ''Za dom spremni''.

''Sporna je činjenica da se voditelj emisije u dva navrata nije ogradio od pozdrava 'za dom spremni' već je podržao izjave gledatelja i svojim komentarima poticao na nastavak spornog diskursa, što predstavlja kršenje članka 14. stavak 2 Zakona o elektroničkim medijima", poručili su tada iz Vijeća za elektroničke medije (VEM). Stoga je bila izrečena i kazna Z1 i STV televiziji (Televizija Slavonije i Baranje) – privremenog oduzimanja koncesije, odnosno zabrana emitiranja programa u trajanju od četiri sata.

"Moguće sankcije su bile privremeno ili trajno oduzimanje koncesije, sukladno odredbi ZEM-a. Odluka je donesena jednoglasno", istaknuli su u VEM-u.