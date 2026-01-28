Vukovar uveo mjere štednje, gradonačelnik Pavliček: "Ja sam već umoran, stvarno sam umoran"

Vukovarsko Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika Marijana Pavličeka u srijedu je izglasalo smanjenje plaće gradonačelniku i njegovim zamjenicima za pet posto kao mjeru štednje zbog manjka sredstava u gradskom proračunu.

"Mjere štetnje su nužne i neophodne jer smo u obvezi vratiti 600.000 eura kazni za propali projekt Ekonomske škole do ožujka ove godine. Do sada je već isplaćeno pola milijuna eura. Drugog modela, nažalost, nismo imali", obrazložio je prijedlog gradonačelnik Pavliček.

Po njegovim riječima, kroz niz mjera uštede u godinu dana plan je prištedjeti oko 600.000 eura. Tako će zaposlenicima Grada Vukovara, gradskih javnih ustanova, Vukovarske razvojne agencije te Hrvatskog radija Vukovar plaće biti smanjene također za pet posto u neto iznosu.

Zaposlenicima Dječjeg vrtića Vukovar 1 i 2 te Javne vatrogasne postrojbe, čije su plaće vezane uz gransku osnovicu, privremeno će biti obustavljena isplata toplog obroka.

Cjelokupan iznos za sport, kulturu i društvene djelatnosti kao i brojne udruge bit će umanjen za deset posto.

"Znači, ja sam već umoran od Ekonomske škole, stvarno sam umoran, tri mjeseca samo gubimo energiju na to. Moramo donijeti nepopularne mjere, ali želim samo da javnost shvati koji bi racionalan, zdravo razuman čovjek donio odluku o rezanju plaća sebi i svim uposlenicima znači njih 400, donio nepopularne poteze, kojima si može i politički naštetiti, a da na to nije prisiljen. Ali ja moram biti odgovoran prema gradskim financijama. I ovo je jednostavno jedini, ja bih rekao, normalan potez kako bi se grad stabilizirao", rekao je.

Kluba vijećnika Hrvatskih suverenista-Domino predložio je da se vijećnici u znak solidarnosti s mjerama štednje odreknu jedne mjesečne naknade od 120 eura. Inicijativu je od ukupno 19 potpisalo 11 vijećnika vladajućih.

Gradsko vijeće Vukovara usvojilo je i odluku o kratkoročnom zaduživanju grada radi završetka radova na centralnom vrtiću na Olajnici u iznosu 4,3 milijuna eura, kao i dugoročnom zaduživanju radi adaptacije triju osnovnih škola, u iznosu od 8,4 milijuna eura.

"Kada je riječ o vrtiću sredstva su osigurana u 100 postotnom iznosu od strane resornog ministarstva i ona će nama biti vraćena. Međutim, uplaćuju se nešto kasnije, a mi moramo izvođačima jednostavno pravovremeno platiti po izvršenim radovima. Što se tiče dugoročnog kredita, i ta sredstva su osigurana i to iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bit će više od 85 posto vraćena Gradu", rekao je Pavliček.

Ostatak će se osigurati iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, tako da i tu Grad nema nikakvih troškova, ali jednostavno kako bi premostili obveze morali smo uzeti kratkoročni i dugoročni kredita, dodao je vukovarski gradonačelnik.