Tko je ispraznio vukovarsku blagajnu? Dnevnik Nove TV u posjedu presude Visokog trgovačkog suda: "Sada je raskrinkana cijela priča"

Standard Vukovaraca kliznuo je unatrag. Ukinuti su besplatni vrtići, topli obroci za tete i vatrogasce, a zaposlenici gradske uprave primat će 5 posto nižu plaću.

Domovinski pokret proziva gradsku vlast. Tvrdnje gradonačelnika da su rezovi nužni jer mu je DP ostavio praznu blagajnu i dugove, odbacuju.

"Marijan Pavliček Vukovar gura u suprotnom smjeru", ustvrdio je David Vlajčić, ministar poljoprivrede (DP).

Gradonačelnik Pavliček se najprije pohvalio rekordnom posjećenošću Vodotornja, a onda odgovorio: "Klasično prodavanje magle likova koji su nas dotukli".

Nekadašnji koalicijski partneri spotaknuli su se o europski projekt izgradnje Ekonomske škole. Izvođač radova se povukao zbog financijskih problema, a gradu su ostali visoki odvjetnički troškovi zbog pokrenutih sporova, i kazne.

"Milijun i 750.000 eura je isplaćeno i bit će do trećeg mjeseca isplaćeno iz gradskog proračuna za propali projekt bivšeg nesposobnog gradonačelnika za Ekonomsku školu", rekao je Pavliček.

Pavliček je naslijedio 900.000 eura nenamjenskih sredstava, ali mu je nakon plaćanja dijela dugova, tvrdi, ostalo 11.000, a u ožujku ga čeka još 600.000.

Njegov prethodnik minus u blagajni demantira.

"Dobio je novce kakve vjerojatno ni trećinu neće moći svom nasljedniku ostaviti", poručio je Ivan Penava, bivši gradonačelnik Vukovara (DP).

Dnevnik Nove TV u posjedu je nedavne presude Visokog trgovačkog suda iz koje je vidljivo da je Grad aktivirao bankovnu garanciju i naplatio oko milijun eura.

"S ovom presudom i bankarskom garancijom je apsolutno sada raskrinkana cjelokupna priča i kuknjava Pavličeka", nadodao je Penava.

Vukovarski gradonačelnik do sada nije spominjao bankovne garancije, a suočen s pitanjem Dnevnika Nove TV, lopticu ponovno vraća na Penavu.



"Te novce je Grad Vukovar, odnosno Ivan Penava, davnih dana utrošio, to nisu novci koji su sad legli na račun grada. Ta presuda je, ta bankovna garancija, aktivirana prije nekih tri godine, tih novaca mi vidjeli nismo", odgovorio je Pavliček.

"Naravno da je isplaćeno ranije, to nije ni sporno. Rečeno je koliko je novca dobio, međutim jako je sporno, jako je lažljivo, jako je pokvareno što je svo ovo vrijeme vikao kako je Ekonomska škola bila trošak", ustvrdio je Penava.

Presuda kaže i da je izvođač dužan podmiriti 190.000 eura sudskih troškova. Pavliček prstom upire u troškove odvjetnika.



"Znači, 25.000 eura po ročištu dati odvjetniku, pa dajte molim vas", rekao je Pavliček.

"Troškovi odvjetnika su propisani tarifama", uzvratio je Penava.

Iz DP-a poručuju da se u proračun slijevaju i drugi prihodi. Podsjećaju i na ranije pokrenuti spor za naknadu štete, te na 27 milijuna eura za nastavak gradnje škole, osiguranih amandmanom.

Javila se i oporba. SDP peticijom traži stare cijene vrtića i akcijski plan kojim bi ponovno bili besplatni.



"Za jedan grad kao što je Vukovar, to su sve cifre koje su, neću reći smiješne, ali koje se mogu riješiti. Radi se o animozitetu između bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika Vukovara zbog čega ispaštaju građani grada Vukovara", rekao je Kruno Raguž, predsjednik vukovarskog SDP-a.

Vukovarci su umorni.

"Oni se bore za svoje fotelje. Za svoje fotelje", rekao je Milan. "Političari budu, dođu, prođu - ovo je grad koji zaslužuje ljubav", poručila je Vilma.

U međuvremenu, gradilište Ekonomske škole stoji i čeka.