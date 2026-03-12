Pokrenuta istraga protiv 35 osoba: Nezakonito odobravali kredite u jednoj hrvatskoj banci

Uskok je pokrenuo istragu protiv 35 okrivljenika, među kojima su i trojica kojima se na teret stavlja da su se povezala kako bi ostalim osumnjičenima nezakonito odobravali kredite od gotovo 800.000 eura na štetu Erste banke, uzimajući zauzvrat proviziju od 10 posto.

Tužiteljstvo i policija izvijestili su da sumnjiče ukupno 34 hrvatska državljana starosti od 22 do 61 godine te jednu ženu s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Mađarske.

Okrivljenici se, navodi Uskok i policija, sumnjiče za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u tim zlouporabama, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava te davanja i primanja mita, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Tužiteljstvo i policija preciziraju, ne navodeći o kojoj je banci riječ, da su se financijski savjetnik za građane u Erste banci te još dvojica muškaraca povezali radi stjecanja materijalne koristi neosnovanim odobravanjem kreditnih zahtjeva zainteresiranima i isplatom kredita neovisno o kreditnoj sposobnosti u zamjenu za "predaju dijela isplaćenih kredita".

Radi realizacije plana, 54-godišnjak, 34-godišnjak i 29-godišnjak su pronalazili i stupali u kontakt s osobama nezadovoljavajuće kreditne sposobnosti s kojima su dogovorili da će im osigurati kredite bez obzira na kreditnu sposobnost i bez obzira što kredite neće vraćati u punom iznosu.

Nakon postignutih dogovora, 34-godišnjak je osiguravao izradu dokumentacije za odlučivanje o osnovanosti kreditnih zahtjeva u kojoj je lažno prikazivao da su 32 osumnjičenika kreditno sposobna. Tu dokumentaciju su predavali 54-godišnjaku koji je potom odobravao gotovinske kredite ili ih prosljeđivao višim razinama na odlučivanje te predlagao odobravanje kredita, znajući da su podneseni kreditni zahtjevi i dokumentacija neistiniti.

Nakon toga je 54-godišnjak u ime Erste banke sklopio ugovore o kreditima sa 32 osumnjičenika, a temeljem kojih ugovora su tim osumnjičenicima krediti i isplaćeni.

Uskok traži pritvor za petero osumnjičenih

Novac isplaćen temeljem odobrenih kredita osumnjičenici su podizali u gotovini sa svojih bankovnih računa te su dio novca zadržali za sebe, a dio kao unaprijed dogovorenu naknadu za odobravanje kreditnih zahtjeva i isplatu kreditnih sredstava predali 29-godišnjaku, 34-godišnjaku i 54-godišnjaku.

Na taj je način na štetu Erste banke na ime neosnovanih kredita, a u korist 32 osumnjičenika isplaćeno 799.949 eura, dok su 29-godišnjak, 34-godišnjak i 54-godišnjak sebi pribavili korist od najmanje 10 posto iznosa svakog odobrenog kredita, ukupno najmanje 97.100 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenici su dovedeni pritvorskom nadzorniku, dok će Uskok sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.

Uskok dodaje kako za ostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.

Iz Erste banke su u srijedu poručili kako nemaju službene informacije o detaljima akcije Uskoka niti da mogu potvrditi izravnu povezanost s današnjim uhićenjima. U banci su dodali kako su još početkom 2024. nadležnim tijelima prijavili sumnju na kazneno djelo jednog zaposlenika, nakon što su nepravilnosti otkrivene kroz interne kontrole i sustav prevencije prijevara.

Banka je istaknula da je odmah nakon otkrivanja sumnjivih radnji poduzela dodatne korake radi zaštite svojih interesa. Kako su precizirali, to je uključivalo i izvanredni otkaz ugovora o radu zaposleniku kojeg su prijavili.