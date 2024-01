Slavonski gradovi nisu uspjeli isporučiti važan regionalni projekt: Sada moraju platiti 1,46 milijuna eura odštete

Gradsko vijeće Vukovara u ponedjeljak je izglasalo odluku o nagodbi s austrijskim tvrtkama Strabag i Saubermacher, po kojoj će im Grad Vukovar platiti 1,46 milijuna eura kako bi izbjegao ovršni postupak vezan uz propali projekt izgradnje regionalnog odlagališta otpada.

Današnja odluka vukovarskog Gradskog vijeća trebala bi biti zadnja u nizu donesenih od 2009. godine. Tada je zbog nepoštovanja odredaba ugovora o izgradnji regionalnog odlagališta otpada kod osječkog naselja Antunovca, koji su potpisali Osijek, Vinkovci, Vukovar, Županja i Beli Manastir kao osnivači Javne ustanove za zbrinjavanje otpada istočne Slavonije (ZOIS), raskinut ugovor sa Strabagom i Saubermacherom, koji su nakon toga pokrenuli sudski spor tražeći odštetu za izgubljenu dobit.

Sabo: Projekt je propao zbog odluke Osijeka

Tijekom godina sporenja podneseno je niz međusobnih sudskih tužbi, od kojih su neke još uvijek aktivne. Austrijske tvrtke potraživale su ukupno 122 milijuna kuna.

U ponuđenoj su nagodbi 2019. Strabag i Saubermacher osnivačima ZOIS-a ponudili da plate 84 milijuna kuna. S obzirom na to da spor koji je 2019. godine pred Trgovačkim sudom u Osijeku pokrenuo Grad Županja, a još uvijek nije riješen, Gradsko vijeće Vukovara je 2020. odbilo nagodbu.

Predsjednik vukovarskog Gradskog vijeća Željko Sabo ustvrdio je kako projekt izgradnje regionalnog odlagališta kod Osijeka nije realiziran jer je Grad Osijek svojedobno odbio izdati građevinsku dozvolu za odlagalište, što je austrijskim tvrtkama bio razlog da zatraže odštetu.

"Svi mi, drugi gradovi, postali smo taoci odluke Osijeka, a po meni to je bio politički dogovor", rekao je Sabo podsjetivši da se to događalo još u vrijeme premijera Ive Sanadera i gradonačelnika Osijeka Ante Đapića.

"Mogli smo to i ranije riješiti jer smo se 2013. svi gradonačelnici sastali kod osječkog gradonačelnika Ivana Vrkića, a on je odlučio promijeniti dotadašnjeg odvjetnika i u igru ubacio drugog, koji nam je obećao neko bolje rješenje. No, toga rješenja nije bilo. Mislim da je štetu izazvao Grad Osijek, a mi ostali nismo krivi, ali ćemo štetu svi platiti", kaže Sabo.

Po riječima predsjednika Kluba vijećnika HDZ-a Nikole Mažara, Vukovar nije sam u toj priči, puno je iznimno kompliciranih pravnih postupaka i tumačenja, a jedino je izvjesno da se nagodba mora prihvatiti kako bi se zaštitio gradski proračun od prijeteće ovrhe.

Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac također je kao krivca za propali projekt prozvao Osijek, dodavši kako je sada trenutak da se ide u nagodbu ili dopusti ovrha, koja bi bila skuplja.

"Cijena koju ćemo platiti nije jeftina, ali Vukovar ima određenu financijsku zalihu i neće biti problema u financijskom funkcioniranju grada", poručio je Sušac u odsutnosti gradonačelnika Ivana Penave.

Visoki trgovački sud u Zagrebu je 26. srpnja 2023. godine pravomoćno presudio da su gradovi osnivači ZOIS-a dužni svakom od austrijskih društava isplatiti iznos nešto veći od 1,8 milijuna eura, s pripadajućim zakonskim kamatama, a moraju platiti i parnični postupak nešto veći od 41.000 eura.

Tužitelji su odbijeni u dijelu zahtjeva za isplatu iznosa nešto većeg od 3,5 milijuna eura svakom društvu s pripadajućim kamatama. Ukupno potraživanje prema gradovima iznosi nešto više od devet milijuna eura.

Visoki trgovački sud istovremeno je donio pravomoćno rješenje po kojemu su gradovi osnivači dužni austrijskim tvrtkama nadoknaditi troškove predmetnog postupka u iznosu 169.131 euro, dok su one gradovima dužne nadoknaditi troškove u iznosu 392.139 eura, od čega Vukovaru 53.578 eura.

U tijeku je još postupak koji su društva pokrenula protiv Osijeka za naknadu troškova arbitražnog postupka u iznosu koji s kamatama doseže oko dva milijuna eura, za što postoji solidarna odgovornost svih gradova osnivača.

Još nije pravomoćno završen ni postupak u kojem Austrijanci potražuju naknadu troškova za postupak koji se vodio pred sudom u Münchenu, kao niti postupak za ništetnost koji je pokrenuo Grad Županja.

Iznos nagodbe dijeli se sukladno udjelima gradova

U međuvremenu su gradovi stupili u pregovore sa Strabagom i Saubermacherom radi izbjegavanja ovršnog postupka i nude nagodbu po kojoj bi se svi sporovi riješili plaćanjem iznosa od devet milijuna eura temeljem sklapanja sudske nagodbe, a iznos bi se podijelio na gradove sukladno njihovim udjelima s rokom plaćanja do 30. lipnja 2024. godine.

Sukladno postotnim udjelima osnivača ZOIS-a, Osijek mora platiti 43 posto, Vinkovci 23, Vukovar 16, Županja 10,3, a Beli Manastir 6,9 posto ukupnog troška nagodbe.

Prihvaćanjem nagodbe obustavili bi se svi postupci u tijeku, a Strabag i Saubermacher ne bi pokrenuli postupak prisilne naplate po ovršnosti predmetne presude.