Maloljetnici pljačkaju maloljetnike po centru Zagreba: Napadi traju već mjesecima, policija riješila najnoviji slučaj i objavila detalje

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika zbog sumnje u počinjenje dva razbojništva i još dva pokušaja razbojništva.

Policija sumnja da su prošloga vikenda u subotu 27. siječnja oko 17 sati prema ranijem planu i dogovoru prilazili maloljetnim osobama na Trgu bana Josipa Jelačića i u Gajevoj ulici te im uz prijetnje ukrali novac koji su kod njih pronašli i potom pobjegli.

Na Trgu su pokrali jednog maloljetnika, a u Gajevoj još dvojicu, kojima su pretražili i unutarnje džepove njihovih jakni i trenirki u kojima nisu ništa našli.

Potom su se vratili na Trg gdje su prijetili još dvojici tinejdžera, no od njih nisu ništa uzeli. Nakon toga su prišli još trojici maloljetnika u blizini i od njih također uz verbalnu prijetnju tražili novac, ali ni njima nisu ništa uzeli.

Udaljili su se u smjeru Jurišićeve ulice, gdje su ih uočili policajci u ophodnji centrom grada i doveli ih u službene prostorije policije.

U svim slučajevima kaznena su djela počinjena uz verbalnu prijetnju, dok su u jednom slučaju dvojica osumnjičenika navela da posjeduju oštri predmet.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su podnijeli posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež, dok se nastavlja utvrđivanje okolnosti i drugih sličnih događaja u centru grada.

Nasilje u centru grada nad maloljetnicima traje već duže vrijeme

Problem maloljetničkih pljački u centru Zagreba nije nov, naime, Dnevnik Nove TV o njemu izvještava od ljeta prošle godine, a javili su mu se brojni roditelji. Nekima su djeca i ozbiljno ozlijeđena.

O šokantnim slučajevima nasilja maloljetničke skupine koja u centru Zagreba napada maloljetnike, Dnevnik Nove TV je izvjestio u više navrata u srpnju.

Jedna majka ustupila je Dnevniku Nove TV snimku naoružane grupe maloljetnika, koja pomoću noža iznuđuje novac na Jelačićevu trgu.



Majka čiji je sin dolazio pokraden i uplašen kući otišla je sa suprugom na Trg: "Ostala sam frapirana jer sam u roku od tri minute identificirala bandu od osam maloljetnika. U roku od 10 minuta uzeli su novac od tri maloljetnika.''

Policija je tada rekla da zna za problem i da se radi na tome. Već dan kasnije Dnevnik Nove TV izvijestio je o novom slučaju - maloljetnik iz skupine koja inače iznuđuje novac, maltretirao je grupu maloljetnica - jednu je gušio, a jednoj je šakom razbio usnicu.

"Ostali koji su bili oko nje koji su priskočili u pomoć ispričali su da oni dolaze u isto vrijeme između 18 i 19 sati na Trg i da je to sve ista skupina", rekla je tada majka djevojčice Dnevniku Nove TV.

Jedan od novijih slučajeva zabilježen je 17. siječnja ove godine kada su na uglu Bakačeve i Trga bana Jelačića šestorica 14-godišnjih dječaka u poslijepodnevnim satima doživjela šok.

Ponovno je jedna majka stala pred kameru Dnevnika Nove TV: ''Prišla su im dva dečka za koje moj sin kaže da otprilike imaju 16 godina, u svakom slučaju bili su veći i jači od njih, dečki su se prepali, ovi su ih zastrašili i tražili su ih citiram 'pare', a pretraživali su im džepove. Meni se čini strašno da se to događa na glavnom zagrebačkom trgu i ono što mi se zapravo u toj cijeloj priči čini najstrašnije jest to da su moj sin i njegovi prijatelji reagirali da je to normalno i da se to događa stalno.''

Slučaj je prijavila policiji, koja je pokrenula istragu, a događaj je zabrinuta majka podijelila i na društvenim mrežama gdje su sugrađani komentirali kako imaju ista iskustva.

"Mi ne bilježimo neke brojke koje bi ukazivale na situaciju koja bi trebala zabrinjavati kada govorimo o maloljetnicima kao žrtvama, ali trebamo istaknuti činjenicu da prvi korak prilikom saznanja o takvim događajima mora biti poziv policiji da bi dovršili kriminalističko istraživanje, uhitili odnosno otkrili ta djela i to šalje poruku počiniteljima da mi to nećemo prihvatiti takva ponašanja", poručili su tada iz zagrebačke policije.

Samo 10 dana kasnije dogodio se najnoviji slučaj koji je policija riješila. Ima li povezanosti među svim navedenim događajima, zasad nema službenih informacija. Policija je samo poručila da se nastavlja utvrđivanje okolnosti i drugih sličnih djela u blizini Jelačić placa.