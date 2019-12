Predsjednički kandidat Anto Đapić u intervjuu za DNEVNIK.hr rekao je da je važno je li kandidat za predsjednika bio u Domovinskom ratu. Kaže i da bi trebalo preispitati što se točno dogodilo u Jasenovcu. Otrkio nam je i bi li izabrao ludi tulum ili film pod dekicom.

Predsjedničkog kandidata Antu Đapića izbacili su iz HDZ-a, ali i iz HSP-a, i to dvaput, ali politiku iz njega ne mogu izbaciti. ''Ja sam zaista homo politicus, čovjek koji je cijeli svoj život živio politiku, odrastao sam u pravaškoj obitelji inficiranoj politikom. Oko mene se mogu mijenjati okolnosti, ali ja se ne mijenjam, kao ni moji stavovi'', objasnio je Anto Đapić, koji kaže da jedini na ovim izborima predstavlja nešto drugačije od ostalih kandidata.

''Ako je itko pozorno pratio sve što sam govorio i radio u posljednjih godinu i pol kada sam se ponovno politički aktivirao na nacionalnoj razini, vidjet će da je sve što sam govorio u suprotnosti s onim što zagovara Andrej Plenković. Ako netko najviše kritizira njegova glavnog strateškog partnera u koaliciji, gospodina Pupovca, onda sam to ja'', odgovorio je Đapić na pitanje je li on Plenkovićev projekt koji bi trebao oduzeti dio glasova Miroslavu Škori kako bi Kolinda Grabar-Kitarović osvojila drugi mandat. Dodaje da on nema potrebe nikome otimati glasove jer se on bori za svoje biračko tijelo. ''Ako netko drži do Domovinskog rata i pozdrava 'Za dom spremni', onda sam to ja'', rekao je.

''Moramo stresti teret antifašizma''

Na pitanje je li mu sporno što je taj pozdrav bio pozdrav u ustaškoj Pavelićevoj državi, Đapić odgovara da mu sa ''Za dom spremni'' ništa nije sporno. Kaže da moramo sa sebe stresti teret antifašizma ''koji nam se tovari na leđa''. ''Strašno je to što se Hrvatskoj pokušava servirati… i dandanas se kod nas tretira antifašizam kao nešto pozitivno, a to je najnegativnija platforma koja ubija sve ostale hrvatske platforme'', objasnio je predsjednički kandidat.

Predsjednički kandidat Anto Đapić Foto: DNEVNIK.hr

''Smatram da jedna od glavnih zadaća predsjednika Republike mora biti pokrenuti inicijativu promjene Ustava kako bi se antifašizam izbacio iz hrvatskog Ustava, a ugradilo kršćanstvo kao temeljni hrvatski identitetski svjetonazor'', rekao je Đapić i dodao da je izmišljotina da je uzdignutom desnicom mjerio visinu kukuruza.

Za prvi posjet ne bi izabrao Bosnu i Hercegovinu

Na pitanje koju bi zemlju prvu posjetio da postane predsjednik, Đapić kaže da je to pitanje isfucano jer svi odgovaraju da bi otišli u Bosnu i Hercegovinu ''u kojoj nikad politički nisu bili''. ''Ja sam rođeni Hrvat iz BiH, tamo sam bio i u ovoj kampanji… Nužno je formiranje trećeg entiteta odnosno hrvatske republike u BiH'', rekao je i dodao da bi prvo posjetio sjedište NATO-a. Među prvim zemljama koje bi posjetio bila bi Mađarska da popravi odnose koji su, kako kaže, narušeni u vrijeme Milanovićeve Vlade.

Otkrio koga bi uzeo za savjetnike na Pantovčaku

Za savjetnike u Uredu predsjednika uzeo bi nekoga iz populacije koja je stvarala hrvatsku državu. ''Smatram da kad se netko kandidira za predsjednika države, a bio je vojni obveznik 91. godine, da je morao biti u vojsci. To je moj adut koji nema nijedan protukandidat od jakih kandidata'', rekao je Đapić. ''I Kolakušić, i Milanović, i Škoro bili su u punoj snazi, i mlađi su od mene, a nitko od njih nije bio hrvatski branitelj… To ne smije biti nevažno pitanje, barem onima kojima to nešto znači'', rekao je.

Predsjednički kandidat Anto Đapić i novinarka Lana Ružičić Foto: DNEVNIK.hr

Odgovarajući na pitanje bi li blokirao Srbiji ulazak u Europsku pitanju dok se ne riješe otvorena pitanja, Đapić je rekao da se srpska politika stalnih nasrtaja prema Hrvatskoj nije promijenila. ''Neću reći da je Jasenovac velikosrpska izmišljotina, ali doista postoji potreba da se ispita što se tamo točno dogodilo. Mi Hrvati nemamo razloga strahovati od istine, ali ne možemo dopustiti da nam bilo tko tovari stigmu genocida'', zaključio je Đapić.

DA/NE pitalice: ''Ludi izlazak ili film pod dekicom?''