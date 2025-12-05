FOTO Prvi put snimljeno: Svi se pitaju s kakvim to misterioznim oružjem Kina raspolaže

Fotografija novog kineskog plovila izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i u vojnoj industriji. I mnogi se pitaju koja je svrha tog trimarana.

Detalji upućuju na to da je ovo plovilo u potpunosti ili gotovo u potpunosti podvodno, što ga čini svojevrsnom hibridnim dizajnom.

Iako nije poznato kada je fotografija nastala, lokacija je vjerojatno brodogradilište Huangpu u pokrajini Guangzhou, gdje je plovilo navodno zabilježeno na satelitskim snimkama tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Kako vojni eksperti nadalje navode, ranije razumijevanje izgleda plovila temeljilo se gotovo isključivo na analizi pomorskog stručnjaka H. I. Suttona, koji je proučavao satelitske snimke – na kojima je plovilo još bilo prekriveno ceradama, piše vojni portal The War Zone.

We appear to have our first image from the ground of the curious trimaran-hulled design HI Sutton reported on for @navalnewscom in October.



Veracity to be confirmed, but looks pretty legit to me. Via "Syrida2887", SDF.https://t.co/TFoOgrFS7u pic.twitter.com/yO83SIzxi3 — Alex Luck (@AlexLuck9) December 3, 2025

Kao što je bilo vidljivo i na satelitskim snimkama, crno obojeno plovilo uključuje značajke i površinskih brodova i podmornica. Uzak oblik plovila također je prethodno zabilježen, što upućuje na visoku učinkovitost. Međutim, gledano iz ovog kuta, plovilo dugo otprilike 65 metara ne čini se nužno prilagođenim za visoke performanse, barem ne kao sveobuhvatni prioritet.

Istovremeno, u ovom prikazu, atributi plovila nalik podmornici možda su još izraženiji.

Unusual Black Trimaran Drone Ship Spotted In Chinese Shipyard. Satellite imagery suggests it may be uncrewed, designed for high-speed operations. Though its purpose remains unknown, the project reflects the accelerating pace and growing sophistication of China’s naval… pic.twitter.com/4bekNVVBTV — KH (@mc_khristina) October 29, 2025

Te značajke mogu uključivati ​​propulzor straga, što upućuje na ugradnju pumpno-mlaznog motora, moguću značajku koju je primijetio Alex Luck, novinar koji pomno prati mornaricu Narodnooslobodilačke vojske (PLAN). Pumpno-mlazni motori nude niz prednosti u odnosu na tradicionalne propelere, prije svega mogućnost postizanja većih brzina bez bučne kavitacije – to znači da mogu prelaziti velike udaljenosti mnogo prikrivenije.

U ovom prikazu očitije je jedro nalik na podmornicu, koje je opremljeno disalicom ili eventualno antenskim jarbolom.

Ono što je daleko od očiglednog, čak i sada, jest je li ovo plovilo s posadom ili bez nje.

Ako spada u kategoriju bespilotnih plovila, trimaran bi mogao biti neka vrsta hibrida između bespilotnog površinskog plovila (USV) i bespilotnog podvodnog plovila (UUV), u biti polupodmornice, nešto što je i Sutton pretpostavio.

Međutim, na ovoj novoj slici postoje naznake da bi plovilo moglo roniti potpuno ili barem gotovo potpuno. Cjelokupni dizajn, kao i značajke poput oznaka dubine na jedru i drugdje na trupu, upućuju na to da se radi o hibridnom podmorničkom/površinskom plovilu, koje nudi prednosti prikrivenosti pod vodom i relativno učinkovitog putovanja na površini.

Što se tiče njegove namjene, jedna od najzastupljenijih teorija je da je to tzv. arsenal-brod.

The future of naval warfare?



China’s proposed trimaran unmanned, semisubmersible arsenal ship.



These ships would be perfect to sneak up at an enemy port and unleash a swarm of missiles and drones as the opening salvo of war. pic.twitter.com/TbY8xju8GM — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 2, 2025

Već nekoliko godina kruže glasine da Kina razvija plovilo ove vrste. Ideja je imati bespilotno, teško uočljivo plovilo koje bi moglo izroniti i lansirati svoje rakete (kopnene i/ili protubrodske) prije nego što nestane pod vodom.

Takav brod mogao bi povećati vatrenu moć klasičnih površinskih borbenih brodova, koji bi, pri ispaljivanju projektila, vjerojatno osiguravali i podatke za navođenje. Općenito, arsenal-brodovi, bez posade ili s minimalnom posadom, koncept su koji trenutačno dobiva sve veću popularnost diljem svijeta.

Međutim, zasad nema čvrstih dokaza o vertikalnim lanserima projektila na palubi trimarana, što je potrebno za arsenal-brod o kakvom je bilo riječi.

Druga mogućnost, koju je iznio Sutton, jest da je plovilo namijenjeno kao "matični brod" za dronove.

Umjesto arsenal-broda koji prevozi krstareće rakete, unutrašnjost bi mogla biti namijenjena smještaju zračnih dronova – svojevrsna velika, tehnološki napredna verzija koncepta kakav je Ukrajina razvila u ratu s Rusijom, premda u daleko manjem obujmu. Ako je riječ o brodu za dronove, najlogičniji bi bili VTOL dronovi (s okomitim polijetanjem i slijetanjem).

Alternativno, plovilo bi moglo biti namijenjeno prijevozu vojnika. Polupodmornica ili podmornica niskog profila bila bi iznimno korisna za premještanje specijalnih snaga u obalnim područjima ili među otocima i grebenima. Američka mornarica, primjerice, ima vlastito niskoprofilno plovilo za specijalne operacije – Sealion, odnosno Combatant Craft Heavy (CCH). Postoje i druga, još specijaliziranija plovila za takve operacije.

Manje dramatično, trimaran bi mogao biti i platforma za ispitivanje budućih tehnologija – istraživanje mogućih uloga polupodmornica ili podmornica u kineskoj mornarici. PLAN ionako ima povijest gradnje posebnih brodova namijenjenih istraživanju, razvoju, testiranju i obuci.