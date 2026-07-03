Vrijeme sutra donosi obilje sunca, a poznato je i kada stiže izraženije osvježenje

Prema nama se sa sjeverozapada pruža greben jake anticiklone, s kojim će pritjecati malo svježiji zrak. U nedjelju taj će greben postupno slabjeti pa će nam sa sjevera po visini povremeno stizati malo vlage što će ponegdje potaknuti kratkotrajne nestabilnosti. U srijedu na vidiku je izraženiji prodor svježeg oceanskog zraka, koji će nam donijeti kišu i grmljavinu.

Od jutra pretežno sunčano. Jedino u noći i ujutro uglavnom u Istri ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren sjevernih smjerova. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare podno Velebita i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano ponegdje uz umjerenu naoblaku, a vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura većinom oko 28 stupnjeva.

Dosta sunca bit će i u istočnim predjelima gdje će puhati slab i umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura oko 27 ili 28 stupnjeva.

Vrijeme sutra

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu bura će prema sredini dana slabjeti, a zatim prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 27, na Jadranu od 29 do 32 stupnja.

U Dalmaciji i dalje umjerena i jaka bura koja će poslijepodne malo oslabjeti i prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura uz dosta sunca od 29 do 33 stupnja.

More je zbog bure ponegdje osvježilo, ali i dalje ima ljetnu toplinu, ponegdje i do 27 stupnjeva.

Jačinu ljeta otkriva visok i vrlo visok stupanj opasnog sunčevog UV zračenja. Stoga oprez posebno sredinom dana i rano poslijepodne.

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano. Uglavnom poslijepodne uz dnevni porast oblaka može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab, a dnevna temperatura u utorak u manjem porastu.

Na Jadranu pretežno sunčano. Najviše sunca u Dalmaciji, dok na sjevernom Jadranu prolazno će biti više oblaka uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. U noći i ujutro te ponovno navečer bura koja će na južnom dijelu u nedjelju u početku još biti i jaka. Zatim će zapuhati jugozapadnjak i jugo.

Prema dosadašnjem materijalu, u srijedu posvuda sa sjevera jače naoblačenje uz kišu ili pljuskove i grmljavinu te osjetno osvježenje. Zatim smirivanje vremena prema nedjelji uz novi porast temperature.