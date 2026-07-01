VIDEO Snažno nevrijeme zahvatilo dijelove Hrvatske: U Orahovici stradao krov sportske dvorane

Hrvatsku je u srijedu zahvatila promjena vremena. U skladu s prognozom, uz jače naoblačenje stigli su pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti zemlje.

Među prvim gradovima koje je pogodilo nevrijeme bila je Orahovica. Olujni vjetar i jaka kiša, iako su potrajali kratko, prouzročili su materijalnu štetu. Prema prvim informacijama, oštećen je dio krova sportske dvorane, gdje su snažni udari vjetra narušili krovnu konstrukciju.

Zbog mogućnosti novih oštećenja najavljena je hitna intervencija vatrogasaca. Gradonačelnik Milan Babac angažirao je vatrogasne snage koje će pregledati objekt i privremeno osigurati oštećeni dio krova kako bi se spriječila dodatna šteta u slučaju nastavka nevremena.

Nadležne službe obilaze teren i procjenjuju posljedice oluje, a provjerava se ima li štete i na drugim objektima te infrastrukturi. Konačna procjena bit će poznata nakon detaljnog pregleda svih pogođenih lokacija.

Ludbreg: Snažan pljusak i olujni vjetar zahvatili okolicu

Oko 19 sati nevrijeme se proširilo na sjever Hrvatske. Radarske snimke pokazivale su snažne oborinske sustave iznad Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

Okolica Ludbrega Foto: Video: Filip Šmrček/Neverin/Screenshot

Područje oko Ludbrega pogodio je intenzivan pljusak praćen jakim, mjestimice olujnim vjetrom.

Najžešće nevrijeme na ovom području je oko Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega.

Općina Rasinja, Podravina

Rijeka u pripravnosti zbog najavljenog nevremena

Zbog prognoziranog pogoršanja vremena tijekom noći sa srijede na četvrtak, Grad Rijeka pozvao je građane na oprez i preporučio redovito praćenje vremenskih upozorenja.

Iz gradske tvrtke Rijeka plus poručili su kako se očekuju obilnija kiša, grmljavinsko nevrijeme i lokalno izraženiji vremenski uvjeti koji bi mogli otežati promet.

Upozoravaju da velike količine oborina u kratkom vremenu mogu uzrokovati zadržavanje vode na prometnicama, otežano odvijanje prometa i povremene zastoje na pojedinim gradskim cestama.

Sve operativne službe Rijeka plusa, uključujući ophodare, semaforiste i prometne operatere, stavljene su u stanje pripravnosti te su u stalnoj koordinaciji s interventnim službama. Prometni centar Grada Rijeke kontinuirano prati stanje na cestama putem videonadzora kako bi se na eventualne poteškoće moglo reagirati što brže.

Građanima i svim sudionicima u prometu preporučuje se da prilagode brzinu vožnje vremenskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak te slijede prometnu signalizaciju i upute nadležnih službi.

Virovitica i okolica

Snažno nevrijeme pogodilo je i dijelove Virovitičko-podravske županije.

Nevrijeme zahvatilo dio Hrvatske Foto: Vrijeme.net /Screenshot

Zagreb

Nevrijeme je u večernjim satima stiglo i do Zagreba. Nad gradom pada kiša, a radarske snimke pokazuju grmljavinske oborinske sustave koji se premještaju preko šireg zagrebačkog područja. Tijekom večeri mjestimice su mogući jači pljuskovi, grmljavina i pojačan vjetar.

U Zagreb je stigla najavljena promjena vremena - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

U Zagreb je stigla najavljena promjena vremena - 1 Foto: Marko Seper/PIXSELL/Pixsell

Munja iznad Zagreba