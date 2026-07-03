Pojačan promet prema moru uoči vikenda, policija poslala upozorenje: "Ovo nikako nemojte raditi..."

Ususret prvom srpanjskom vikendu na prometnicama će biti itekako prisutni pripadnici prometne policije.

Sa zagrebačkog Lučkog javio se reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Možemo reći da je tijekom cijelog dana pojačan promet na gotovo svim cestovnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnim postajama Lučko je trenutačno dosta mirna situacija", kazao je Mikić koji je razgovarao s Daliborom Majsecom iz Policijske uprave zagrebačke.

"Tijekom cijelog dana bilježimo povećan promet, najviše na zagrebačkoj obilaznici, prema autocesti A1, prema jugu i mora. Gustoća prometa se sada normalizira", rekao je Majsec koji je naveo da je tijekom dana bilo i nekoliko prometnih nesreća, ali bez ozlijeđenih osoba.

Dalibor Majsec, PU zagrebačka Foto: Dnevnik Nove TV

"Najčešći uzrok su nedržanje dovoljnog razmaka i brzina, a onda i distrakcija poput mobitela. Savjet onima koji planiraju na put u subotu je da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, neka poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas, ne koriste mobitel, neka vozilo pripreme za put, spremnik goriva pun. U vozilu treba imati tekućinu za osjveženje, predlažemo vodu i nekakve grickalice u slučaju zastoja. Ako dođe do zastoja, neka formiraju hitni koridor da interventna vozila mogu doći do unesrećenih", zaključio je Majsec.

Naplatna postaja Zagreb - Lučko - 1 Foto: Dnevnik Nove TV