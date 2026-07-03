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Pojačan promet prema moru uoči vikenda, policija poslala upozorenje: "Ovo nikako nemojte raditi..."

Piše DNEVNIK.hr, 03. srpnja 2026. @ 20:02 komentari
Dalibor Majsec, PU zagrebačka
Dalibor Majsec, PU zagrebačka Foto: Dnevnik Nove TV
Uoči prvog srpanjskog vikenda pojačan je promet prema moru, a na cestama je više i prometne policije. Vozačima je policija uputila upozorenje na najčešće pogreške koje dovode do nesreća te nekoliko važnih savjeta za put.
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