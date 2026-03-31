Za jednu regiju na snazi crveni meteoalarm, ali polako stiže promjena: Meteorolog otkrio kad se očekuje sunčanije vrijeme

Zbog novog prodora hladnog oceanskog zraka, nad jugom Italije razvio se snažan ciklonalni vrtlog koji će se u srijedu i četvrtak sporo premještati prema Jonskom moru. Istodobno sa zapada pruža se greben anticiklone, što nad našim područjem stvara veliku razliku u tlaku i jako strujanje zraka. Riječ je o dubokoj cikloni s hladnom kapljom po visini, koja će ipak u petak slabjeti uz postupno smirivanje vremena.

U srijedu će od jutra biti umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito, osobito uz obalu. Uglavnom u unutrašnjosti ponegdje će biti kiše, a u gorskoj Hrvatskoj i susnježice i snijega, ponegdje uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, u vremenskog prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

Tijekom jutra će puhati umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, većinom u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati jaka bura, mjestimice s olujnim i orkanskim udarima, osobito na sjevernom dijelu pa je na snazi crveni meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 1 do 6, na Jadranu od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme tijekom dana

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj bit će većinom oblačno i suho. I dalje će biti vjetrovito uz umjeren i jak sjeveroistočnjak, uglavnom u gorju i s olujnim udarima. Najviša temperatura iznosit će od 10 do 12 stupnjeva.

I u istočnim predjelima uglavnom će biti suho i vjetrovito, uz umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Poslijepodne će se temperatura popeti od 8 do 11 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj još će ponegdje biti kiše, susnježice i snijega. Na sjevernom Jadranu će većinom biti suho. Posvuda će biti vrlo vjetrovito, u gorju uz umjeren i jak, na udare i olujan sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaku buru s olujnim i orkanskim udarima, osobito podno Velebita. Najviša temperatura u gorju će iznositi od 4 do 7, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti vrlo vjetrovito. Ponegdje na jugu i otocima kiša. Puhat će jaka bura s olujnim, mjestimice i orkanskim udarima. Temperatura će iznositi od 12 u unutrašnjosti do 18 stupnjeva na moru.

Vrijeme tijekom idućih dana

U četvrtak će u unutrašnjosti još ponegdje biti kiše, a samo u najvišem gorju slabe susnježice ili snijega. U petak još prijepodne može biti kiše ili ponekog pljusaka. Zatim će doći do smanjenja naoblake pa će u subotu biti barem djelomice sunčano. U četvrtak će puhati umjeren do jak sjeverac, koji će od drugog dijela petka sve više slabjeti. Temperatura će prema suboti biti u porastu.

Na Jadranu će u četvrtak puhati jaka i olujna, na sjevernom dijelu i orkanska bura. Uglavnom će na jugu još ponegdje padati kiša. U petak će doći do razvedravanja i slabljenja bure, premda će u subotu još u početku ponegdje biti jaka. U subotu će biti pretežno sunčano.