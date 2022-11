Vrijeme se polako smiruje, manje je bure i znatno manje kiše. U tom tonu vrijeme će se i nastaviti pokazuje vremenska prognoza meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića-Topića.

Dinamičan, kišovit i vjetrovit vikend je iza nas. ObIlježila su ga tri ekstrema: najjači udar bure, 158 kilometara na sat, imali smo u subotu na Paškom mostu. Zatim najviše kiše palo je u Šibeniku, u petak i subotu, ukupno 109 milimetara što je prosjek koji inače padne u cijelom studenom. I treće, snijeg na Zavižanu, nije palo puno, 4 centimetra, ali prvi je ove sezone, pa je vrijedan spomena.

Ujutro u unutrašnjosti pretežno oblačno, najoblačnije u Slavoniji. Na Jadranu sunčanije, uz malu do umjerenu naoblaku. Bura osjetno slabija, uglavnom samo slaba do umjerena. Jutro svježe, jedno od najsvježijih u dosadašnjem dijelu jeseni, u unutrašnjosti između 2 i 7 stupnjeva. U Gorskim predjelima je moguć i slab mraz. Na obali temperatura od 10 do 14.

Sredinom dana u središnjoj će se Hrvatskoj razvedravati, tako da će poslijepodne biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar znatno slabiji, gotovo nezamjetan, a temperatura će rasti do 13, 14 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji poslijepodne većinom oblačno, lokalno uz malo slabe kiše. Ona je vjerojatnija u Baranji, Srijemu te na istoku Posavine. Bit će i pomalo svježe, od 11 do 13 stupnjeva uz slab sjeverozapadni vjetar.

Jutarnji oblaci nad Istrom i Primorjem već prijepodne će se kidati, nebo će se razvedriti pa će poslijepodne biti sunčano i ugodno, sa slabom do umjerenom burom, ponegdje i maestralom te temperaturom oko 19 Celzijevih stupnjeva. U gorju sunčano, ali svježe, najviše do 12 stupnjeva.

Sunčano i u Dalmaciji, samo prolazno uz malo oblaka u prvom dijelu poslijepodneva. Puhat će slab do umjeren maestral, a navečer ponovno bura, ali samo slaba. Sredinom dana ugodno, oko 20 stupnjeva.

Nastavak tjedna u unutrašnjosti pomalo promjenjiv, u utorak će često biti magle koja će se lokalno dulje zadržati, moguće do iza podneva, osobito u Slavoniji. U srijedu će magla ostati nešto kraće, te će nakon nje biti sunčano i osjetno toplije, do 18 stupnjeva. A onda u četvrtak jedno kraće, prolazno pogoršanje uz kišu, vjerojatno tek poslijepodne, te ponovno pad temperature, na oko 13 stupnjeva.

Na Jadranu više sunca, osobito u utorak. Onda u srijedu malo oblačnije, ponajprije na Kvarneru pa tamo može pasti malo kiše, a u četvrtak su kiša i pljuskovi mogući na cijelom sjevernom primorju, pa i u dijelovima sjeverne Dalmacije. U srijedu će zapuhati umjereno, ponegdje i jako jugo, no u četvrtak poslijepodne naglo će okrenuti na buru i ojačati. Temperatura će ovih dana ujutro biti malo iznad 10, a poslijepodne oko 19.

Što se tiče sljedećeg vikenda prognoza je još prilično nepouzdana, velika je razlika u prognozama i izračunima. Naime, čini se da nam stiže jedna visinska ciklona, koju modeli još nisu precizno smjestili, no takve znaju donijeti veliku količinu oborine. U svakom slučaju, za sad je veća vjerojatnost da ćemo imati promjenjivo vrijeme s kišom.

