Upaljeni meteoalarmi: Kiša i vjetar u cijeloj zemlji, a ovim regijama prijeti grmljavinsko nevrijeme

Hrvatsku u srijedu očekuje oblačan i kišan dan. Za jadransko područje upaljeni su meteoalarmi uglavnom zbog snažnog vjetra, ali moguće je i mjestimično grmljavinsko nevrijeme.

Kiša će češće padati na Jadranu i uz njega gdje će mjestimice biti obilna, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom u Kninskoj i Dubrovačkoj regiji, piše DHMZ.

Meteoalarm Foto: DHMZ/Screenshot

Kiša će tijekom dana zahvatiti i ostali dio zemlje. U unutrašnjosti će mjestimice zapuhati umjeren vjetar južnih smjerova, u gorju i jak i s olujnim udarima.

Na Jadranu jako i olujno jugo, prema noći sa sjevera u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 8 do 13 °C.