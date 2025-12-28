Jutra u minusu, bit će i snijega! Meteorolog otkriva detalje za kraj godine i početak nove

Izmiješao se zrak u našem dijelu Europe prolaskom jedne brze, ali suhe, hladne fronte. Ona nije donijela oborine, no zapuhala je bura, a na kopnu sjeverac koji je rastjerao maglu. Kako i dalje prevladava utjecaj velike i jake anticiklone sa sjevera Atlantika, vrijeme nam u ponedjeljak ostaje stabilno, uz hladnije jutro, ali manje bure i magle.

Prijepodne će u unutrašnjosti većinom biti sunčano, no prilično hladno! Najniža jutarnja temperatura bit će u rasponu od -8 do -4. Magla će se znatno rjeđe stvarati nego u subotu i u nedjelju i trajat će kraće. Moguća je ponajprije uz zapadni tok Save te uz slovensku granicu.

Na Jadranu sunčano i vedro. Bura će, na većini obale, već noćas oslabjeti. Ujutro će još samo na jugu Dalmacije puhati umjereno do jako. Duž cijele obale bit će svježe, pa i pomalo hladno, uglavnom od 4 do 7 Celzijevih stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Sunčano vrijeme pratit će nas i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Maksimalna temperatura bit će oko 5, ali već predvečer ponovno ispod nule. Navečer se, uz Savu, lokalno može stvarati magla, no ona neće biti široko rasprostranjena kao posljednjih dana.

Slavonija

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra obilje sunca uz uglavnom vedro nebo. Sredinom dana će zapuhati slab jugozapadni vjetar, a temperatura će biti između 5 i 7 stupnjeva.

Istra

U Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj sunčano, uz malo oblaka. Na moru će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u gorju slab jugozapadni, osim u višim predjelima gdje će biti umjeren do jak, tako da će na planinama biti vjetrovito. Najviša dnevna temperatura na obali od 10 do 14, a u Gorskom kotaru i Lici od 6 do 8.

Dalmacija

Vedro i sunčano bit će i u Dalmaciji, tijekom cijeloga dana. Jutarnja bura će do 9 sati oslabjeti i onda će zapuhati slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura će biti između 13 i 15, a u unutrašnjosti oko 11.

Prognoza za prvi dio tjedna

Utorak će na kopnu početi sunčano, onda će se sredinom dana kratkotrajno naoblačiti, ali bez ikakvih oborina. Slično i u srijedu, na Staru godinu, ali uz još hladnije jutro, s temperaturom oko -7. Danju će tad biti sunčano, a onda predvečer i navečer stiže jedno prolazno naoblačenje. Pri tome može pasti i malo snijega, ponajprije u Podravini i Slavoniji. Na Novu godinu posvuda sunčano i toplije, ali u drugom dijelu dana i vjetrovito.

Na Jadranu u utorak vjetrovito, puhat će jaka bura. Prolazno će biti malo oblačnije, iako i dalje uz sunčana razdoblja. Zatim, u srijedu, na Staru godinu, većinom sunčano, ali prilično hladno. Bura će okrenuti na tramontanu i polako slabjeti s jake na umjerenu, no temperatura će biti nekoliko stupnjeva niža nego u utorak. U četvrtak pak okreće na jugo, pa će se poslijepodne naoblačiti, moguća je već i koja kap kiše, ponajprije na Kvarneru.

Pred nama je jedan promjenjiv tjedan. Njegova prva i druga polovina dosta će se razlikovati. U početku će biti većinom sunčano, hladno i vjetrovito. Doček Nove godine tako će proći većinom suho. Onda u drugoj polovini tjedna ide promjenjivije i toplije vrijeme, po jugu. Tada će češće biti kiše, osobito na obali.