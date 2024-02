Imat ćemo i dalje proljetne temperature, no s promjenjivim vremenom: Jedan dan izgledna je kiša

Jedna ciklona iz Sredozemlja sutra će djelovati na nas. Njezin centar je nad Sardinijom i Korzikom, s tlakom zraka oko 1005 hektopaskala, tako da je riječ o plitkoj odnosno slaboj cikloni. No, ona će biti prilično stacionarna, tako da će nam danima donositi promjenjivo i toplo vrijeme, povremeno uz malo kiše.

Sutra ujutro, u Gorskoj Hrvatskoj te na Jadranu, pretežno oblačno, povremeno će padati slaba kiša, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, u Istri i Primorju. U nizinskim kopnenim predjelima djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku, ali ovdje će lokalno biti sumaglice i magle, ponajprije duž Posavine.Na obali će puhati umjereno jugo, koje će postupno jačati, na jako.

Promjenjivo vrijeme

Jutro će posvuda biti toplije nego danas, nećemo morati strugati led s vjetrobrana automobila, temperatura će uglavnom biti od četIri do 7 na kopnu te od 11 do 13 na Jadranu.

Naoblačit će se zatim poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Bit će promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz maalo lokalne kiše. Vjetar će mijenjati smjer, s jugoistočnog na sjeveroistočni, no bit će većinom slab, samo prolazno i umjeren. Između 14 i 17 bit će maksimalna dnevna temperatura, dakle i dalje iznadprosječno toplo.

Oblačnije nego ujutro bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, ali još uvijek uz sunčana razdoblja. Lokalno može pasti malo kiše, a moguć je i poneki kratak pljusak, no to će biti rijetka pojava. Vjetar će biti većinom slab i promjenjivog smjera te ostaje toplo, još toplije nego na zapadu, od 16 do 19 stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju većinom oblačan dan, vrijeme po jugu, uz niske, tmurne oblake i povremenu slabu kišu. Ona je najvjerojatnija na Kvarneru te u Gorskom kotaru. Zatim, predvečer, raste mogućnost i za pljuskove, ponajprije u Istri. Jugo će jačati. Puhat će umjereno do jako jugo. I temperatura ostaje visoka. Uz more će biti oko 15, a u Gorskom kotaru, Lici, i unutrašnjosti Istre, malo manje, ali i dalje toplo za doba godine, od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice može pasti malo kiše, osobito u unutrašnjosti, dok je na obali u popodnevnim satima moguće malo više sunca. Puhat će umjereno do jako jugo, poslijepodne će jačati pa povremeno može biti i olujno. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 17.

Kiša krajem tjedna

Sredina će tjedna na kopnu biti promjenjivo oblačna, imat ćemo sunčana razdoblja te i dalje ostaje toplo. Mjestimice može pasti malo kiše, osobito u četvrtak i petak. U petak će biti i nešto svježije nego ovih ostalih dana. No, vraćaju nam se topla jutra. Već od sutra nećemo imati mraz do daljnjega, ali ujutro može biti lokalne magle.

I na obali će sljedećih dana biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no ovdje je veća mogućnost za povremenu kišu, iako ne očekujemo veliku količinu. Najizglednija je kiša u četvrtak. Većinu vremena će puhati umjereno i jako jugo. Zatim će u srijedu navečer na sjeveru okrenuti na buru, koja će se u četvrtak prolazno proširiti na cijelu obalu, no uglavnom će biti samo umjerena, i već predvečer ponovno Okreće na jugo. Temperatura će biti od 12 ujutro do 16, 17 poslijepodne.

Ovaj će nam tjedan dakle biti pomalo promjenjiv. Bit će sunčanih, ali i onih oblačnijih razdoblja, tako da povremeno može pasti i malo kiše. Moguća je svaki dan, no najvjerojatnija je u četvrtak i petak. I općenito će češća biti na obali. I dalje ostaje iznadprosječno toplo, u cijeloj zemlji , danju između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva.

