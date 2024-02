Temperaturom smo zakoračili u proljeće: Hoćemo li tako nastaviti prema ožujku?

Ciklona s juga Italije sutra će se premjestiti na jug Balkanskog poluotoka i postupno oslabjeti. To će nam sutra posvuda donijeti prolazno smirivanje vremena. Istodobno u središnje Sredozemlje prodrijet će veća količina vlažnog oceanskog zraka pa će se iznad Đenovskog zaljeva razviti duboki ciklonalni vrtlog. Na prednjoj strani tog vrtloga u našu će zemlju i dalje pritjecati razmjerno topao i povremeno vlažan zrak s kojim će mjestimice biti kiše - i to najviše na Jadranu i u gorskom području.



Ponedjeljak ujutro u većini krajeva djelomice sunčano. U kontinentalnom dijelu može biti magle, a uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice će pasti i malo kiše. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, a na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Poslijepodne sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar slab, a uglavnom na sjeveru i umjeren jugozapadni i južni. Najviša temperatura od 14 do 16 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenjivo oblačno i većinom suho s najviše sunčanih razdoblja sredinom dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Poslijepodne temperatura od 16 do 18 stupnjeva



Na Sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana postupan porast naoblake pa navečer uz zapadnu obalu Istre može pasti malo kiše. Na Jadranu će zapuhati jugo koje će prema kraju dana sve više jačati. Najviša temperatura u gorskom području od 10 do 12, na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji prema sredini dana kidanje naoblake i prestanak oborine, a prema večeri sa zapada novo postupno naoblačenje. Puhat će slabo do umjereno jugo navečer ponegdje i jako. Temperatura od 14 do 16 stupnjeva.



Slijedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo, u četvrtak i pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše. Vjetar većinom slab. I dalje iznadprosječno toplo.



Na Jadranu promjenjivo oblačno i iznadprosječno toplo mjestimice s kišom, u četvrtak moguće i grmljavinom U utorak i u prvom dijelu srijede puhat će umjereno i jako jugo, ponegdje na udare i olujno. U srijedu navečer vjetar će okrenuti na buru i to najprije na sjevernom dijelu, a krajem četvrtka ponovno će jačati juga.



Po svemu sudeći do kraja tjedna većinom promjenljivo i iznadprosječno toplo. Uglavnom na Jadranu i u gorskom području i dalje valja računati na češću pojavu kiše.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.