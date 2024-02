Opet se zatreslo tlo u blizini Hrvatske, građani javljaju: “Bio je kratak, ali intenzivan“

Danas u 16:47 Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) zabilježio je potres koji se dogodio u Bosni i Hercegovini, 30 kilometara od Banja Luke.

Potres je bio magnitude 2.8 po Richteru, a dogodio se na dubini od 5 kilometara ispod površine.

#Earthquake (#zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M1.2 || 18 km NW of #Doboj (Bosnia & Herzegovina) || 14 min ago (local time 16:47:32). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/VcfM60JHpX