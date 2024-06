Kad je vrijeme u pitanju, neki bi se mogli jako razveseliti: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Glavnina atmosferskih poremećaja s hladnijim zrakom zadržava se daleko na sjeverozapadu Europe pa će ovaj tjedan naši krajevi biti u području sve toplijeg i postupno sve stabilnijeg zraka. Nove izraženije nestabilnosti izgledne su tek s početkom drugog tjedna.



U srijedu ujutro u većini krajeva prevladavat će sunčano. Jedino će u unutrašnjosti biti prolazne magle. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva.



U Središnjoj Hrvatskoj u nastavku dana prevladavat će sunčano, a poslijepodne i vrlo toplo mjestimice uz umjeren razvoj oblaka. Samo ponegdje još se ne isključuje mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura od 25 do 27 stupnjeva.



Dosta sunca i ljetne topline bit će i u istočnim predjelima gdje je uz dnevni razvoj oblaka i malo veća mogućnost za rijetke pljuskove i to prije svega na u Baranji i Zapadnom Srijemu. Poslijepodne temperatura ponegdje i do 28 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Sjevernom Jadranu i pretežno sunčano. Poslijepodne, uz umjeren razvoj oblaka može biti i pokojeg pljuska, i to prije svega u gorskom području i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura većinom od 21 do 26 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Poslijepodne ponegdje u unutrašnjosti ne isključuje se mogućnost za pokoji rijetki pljusak. Poslijepodne i ovdje vrlo toplo većinom od 25 do 28 stupnjeva što će ublažavati slab do umjeren sjeverozapadnjak.



Ljetna toplina svakako će utjecati i na daljnje zagrijavanje mora čija je temperatura većinom 21 ili 22 stupnja. Više sunca ima i svoju cijenu u sve većoj opasnosti od dužeg izlaganja sunčevom UV zračenju čiji će indeks sutra biti visok pa stoga oprez.

Vrijeme naredna tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano i vrlo toplo ili vruće uz malu mogućnost rijetkih pljuskova i to uglavnom u gorskim krajevima. Vjetar većinom slab.



Na Jadranu pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje poslijepodne i vruće, a vjetar slab do umjeren.



Po svemu sudeći za vikend će posvuda prevladavati sunčano i bit će vrlo toplo, pa i vruće. Samo je ponegdje poslijepodne moguć kratkotrajni pljusak i to u subotu u gorskom području, a potkraj nedjelje i na sjevernom Jadranu.

