Umirovljenici na Ustavnom sudu protiv novog zakona kojim ostaju bez pola mirovine: "To je asocijalno i nemoralno"

Tko bude radio puno radno vrijeme, primat će pola mirovine - novo zakonsko rješenje umirovljenici žele staviti pod povećalo Ustavnog suda.

"Pokrećemo ustavnu tužbu provjere zakonitosti, smatramo da je to nepravedno umirovljenicima da se za to što ideš raditi zato što ne možeš preživjeti, Vlada ti uzima pola stečenog prava koja si za vrijeme radnog vijeka stekao mirovinu na koju je plaćen sav porez i doprinos", najavljuje Lazar Grujić, predsjednik Stranke umirovljenika.

Lazar Grujić, predsjednik stranke umirovljenika Foto: DNEVNIK.hr

I dodaje - pozdravljaju mogućnost rada u mirovini, ali traže zaštitu svojih prava.

Po radu umirovljenika, prema Eurostatu smo rekorderi. Prema Zavodu za mirovinsko osiguranje, u Hrvatskoj je oko 36 tisuća umirovljenika-radnika - što je 3 posto. Na ispit ustavnosti iz sindikata su suzdržani.

"Pustit ćemo da to Ustavni sud procijeni da li je to po zakonu ili ne. Inače smo donijeli stav da smo protiv toga da umirovljenici rade puno radno vrijeme. Smatramo da to nije u korist većine umirovljenika. I ono što smatramo da ljudi kad odlaze u mirovinu bi trebali od toga i dostojanstveno živjeti", kaže Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Odbor za mirovinski sustav podijeljen. Iz HSU-a kažu procedura je odrađena, oporba kritična.

"Prije donošenja zakona, predstavljen je hrvatskoj javnosti, prošao javno savjetovanje, prvo i drugo čitanje u Hrvatskom saboru i onda je donesen", kaže Veselko Gabričević, iz Odbora za mirovinski sustav, član HSU.

Umirovljenici - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Žalosno je da se mi u ovakvim situacijama moramo uspoređivati sa zemljama poput Njemačke. Tamo kad ste zaradili mirovinu, ona je vaša i nema razloga nijednog osim politike Plenkovićeve vlade da tako ne bude i kod nas", govori Mišo Krstičević, SDP-ov član Odbora za mirovinski sustav.

Iz ministarstva poručuju - sve se dogovaralo u sklopu Nacionalnog vijeća umirovljenika.

Umirovljenici - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Napominjemo da se sustav obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti temelji na uzajamnosti i solidarnosti, što znači da sadašnji osiguranici financiraju mirovinu sadašnjih umirovljenika. Slijedom navedenog ne može se govoriti o zadiranju u ustavno pravo na imovinu", poručuju iz Ministarstva.

"Zakonodavac mu omogući da radi, ali ga s ove strane na ovih 300 eura, uzme mu 150. Mislim da je to prvo asocijalno, nemoralno i neosjetljivo", dodaje Grujić.

Tužbu će podnijeti početkom tjedna, a nadaju se kako će ipak biti - i sluha.