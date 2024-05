Stižu s početkom ljetnog vremena: Tornada su odgovorna za preko 300 smrtnih slučajeva

Početkom klimatološkog ljeta započinje razdoblje najjačih olujnih procesa u atmosferi. S njima se i u Europi sve češće pojavljuju i najjači vrtlozi na planetu – tornada.

Opasnost od tornada u Europi još je dosta podcijenjena, jer se mnoga opažanja opisuju kao događaji jakog vjetra, a poplave, tuča i razarajući vjetrovi druge vrste i dalje predstavljaju veliku prijetnju.

No, prijetnja tornada ne može se zanemariti. Prema Europskoj bazi podataka o žestokim vremenskim zbivanjima u razdoblju od 1950. do 2015. u Europi je zabilježeno gotovo 5,5 tisuća tornada i to u 42 zemlje, uključujući i Hrvatsku. Zabilježeno je gotovo 4,5 tisuća ozljeda i preko 300 smrtnih slučajeva.

