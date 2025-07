Slijedi ljetno, ali i nestabilno vrijeme: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio kada nastupa stabilizacija

Nedjelja je donijela sunce, toplinu, ali na zapadu na moru i malo kiše i poneki pljusak. Slično vrijeme zadržat će se i sljedećih dana, u smislu da će od dana do dana i od mjesta do mjesta i dalje biti pljuskova, no isto tako bit će i dosta sunca, dosta sunčanih razdoblja. Jedno ljetno, ali ne i posve stabilno razdoblje. Pritom pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti i izraženi, osobito sa srijede na četvrtak kad će biti i najrasprostranjeniji.



Ponedjeljak - možda i najmanje nestabilan dan u radnom tjednu, što ne znači da neće biti šansi i za poneki pljusak. Jutro ipak većinom dosta sunčano, toplo. Puhat će tek ponegdje slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 15 do 20, u gorju malo niža, svježije, dok se na moru očekuje većinom između 19 i 24 stupnja.



I poslijepodne će prevladavati sunčano, ali bit će i vruće. Puhat će jugozapadnjak, dok će dnevna temperatura u središnjoj Hrvatskoj biti od 28 do 33 stupnja. Krajem dana i u noći na utorak stiže jače naoblačenje uz mogućnost pljuskova, grmljavine i jakog vjetra.



U istočnim predjelima prevladavat će sunčano te također danju vruće uz temperaturu i do 34 stupnja. U noći na utorak i ovdje može biti pljuskova i grmljavine.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. U gorju i u unutrašnjosti Istre uz jači dnevni razvoj oblaka tijekom dana stoji mala mogućnost za poneki pljusak i grmljavinu. Puhat će prvo jugozapadnjak, a poslijepodne na moru sve više zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, od 27 u gorskom području do 30ak stupnjeva na moru.



U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće, s tim da u zaleđu poslijepodne uz dnevni razvoj oblaka također može pasti poneki lokalni pljusak. Poslijepodne će na moru puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura će biti od 28 do 33 stupnja.



Temperatura mora je u nedjelju uglavnom između 23 i 25.



UV indeks će na cijelom području naše zemlje biti vrlo visok. Sredinom dana, držite se hlada.

Vrijeme idućih dana

Vrijeme će u nastavku tjedna u kopnenim krajevima biti djelomice sunčano i nestabilno. Prolazno i uz povećanu naoblake, pa se očekuju i pljuskovi praćeni grmljavinom i to izgledniji u noći na utorak i utorak ujutro, te ponovno u srijedu poslijepodne pa sve do četvrtka sredinom dana. Tad bi mogli biti i izraženi, uz pojačan vjetar. Inače, zapuhat će sjeverac s kojim će sredinom tjedna ponovno osvježiti.



Na moru će se zadržati pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu u srijedu može biti ponekog pljuska, a u četvrtak prolazno duž cijele obale. Uz grmljavinu, tad bi mogli biti i izraženi. Puhat će većinom sjeverozapadnjak i bura, koja u četvrtak na sjeveru može imati olujne udare. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.



Vikend bi nam ipak trebao donijeti stabilizaciju vremena, više sunca, ali potencijalno i nove vrućine i nešto što bi se moglo pretvoriti u toplinski val.