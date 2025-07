Opasni štetnik pustoši nasade, proizvođači na rubu: "Oko 30 posto štete nastaje samo od njih"

Lijeska – poljoprivredna kultura koja donosi plod tek nakon nekoliko godina mukotrpnog rada i ulaganja, danas se suočava s ozbiljnom prijetnjom - smrdljivim martinima.



Damir Kreznar se lješnjacima posvetio prije dva desetljeća. Ljubav prema zemlji prenio je i na sina, koji danas nastavlja obiteljsku tradiciju. Iz sezone u sezonu vode bitku sa štetnikom koji ozbiljno ugrožava urod.

Smrdljivi martin Foto: DNEVNIK.hr

"Ima sisaljku kojom ga pikne i on zagadi lješnjak, a ta slina razgrađuje materijal unutra. Bude smežuran, ima crnu mrlju. Kada se plod pobere, nije kao kod jabuke da se vidi trulež. Mi lješnjak sav poberemo i tek kad ga izlupamo vidimo da je zagađen", objasnio je Filip Krznar, uzgajivač lješnjaka.

Ova invazivna stjenica sve češće napada i druge poljoprivredne kulture – od voćaka i vinove loze, do povrća i ratarskih usjeva.

Smrdljivi martini pustoše nasade lijeske - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Sad su došli smrdljivi martini. To rješavamo tako da dodamo čili papriku, pa sode bikarbone, germe, to pomiješamo i pošpricamo, i onda oni odu, padaju. Toga se jako teško riješiti, to vam sve uništava", rekla je Ljubica.

Proizvođači su na rubu. Unatoč sve većim štetama, učinkovita sredstva za suzbijanje još uvijek nisu dostupna na domaćem tržištu



"OEU je to ograničila i trebalo bi zaštitnim sredstvima prskati ili ostaviti da propadne. Kupac želi da proizvod izgleda savršeno, a neće moći biti savršen ako je pravilno proizveden", objasnila je Elizabet.

Dok čekaju konkretne mjere, proizvođači su prepušteni sami sebi i zbrajaju gubitke.

Smrdljivi martini pustoše nasade lijeske - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"U prosjeku oko 30 posto štete je samo od smrdljivih martina. Bez inskekticida se ne možemo boriti protiv njih, jer na njih ne djeluju sredstva koja su dozvoljena za štete u lijesci", poručio je Krznar.

Zato traže brzu reakciju resornog Ministarstva.

"Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo ubrzati donošenje tih registracija za sredstva koja mogu riješiti problem, a proizvođači bi trebali dati prijedlog, mi to i radimo, ali je to dosta usporeno", rekao je Domagoj Dropulić iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Bez pravodobne reakcije, budućnost domaćih nasada mogla bi biti ozbiljno ugrožena.

