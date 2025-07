Načelnik Civilne zaštite o smrti planinara: "Jedna nespretna objava HGSS-a otvorila je prostor za kalkulacije"

Na planini je u subotu život izgubio planinar u dobi od 60-ak godina - čim mu je pozlio poziv u pomoć centru 112 uputio je njegov prijatelj u čijem je društvu bio. S reanimacijom je, kaže, počeo odmah. Na žalost bezuspješno.

Paralelno s dramom na planini na intervenciju kreće medicinski helikopter, ali pojavljuju se problemi s lociranjem.

Planinarenje - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Odmah su upućeni timovi hitne medicinske službe kako bi čim ranije pomogli pacijentu. Međutim, nismo uspjeli dobiti adekvatne koordinate, nismo imali telefonski broj pozivatelja i jednostavno nije bilo moguće locirati pacijenta, a onda isto tako niti doći do njega", kaže Senka Kajčić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Planinarenje - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Pozivaju HGSS. Informacija do njih, kažu spašavatelji, stiže sa zakašnjenjem od četrdesetak minuta. Na Hahlić dolazi njih 13 i četiri vozila.

"Čovjek se nalazio na travnatom terenu, nažalost je preminuo. Prvo smo odradili oko kilometar i pol transporta do planinarskog doma gdje smo imali vozila te smo ga potom vozilom spustili", kazao je Diego Košta, pročelnik HGSS stanice Rijeka.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pod kojim je i centar 112 - zatražio je izvješće i kazao: "Nije dobro stvarati atmosferu da je netko tu zakasnio jer sam siguran da je informacija proslijeđena u trenutku kada je trebala biti proslijeđena. Proslijeđena je s obzirom na to da se radilo o medicinskoj intervenciji, s obzirom na stanje osobe."

Planinarenje - 5 Foto: DNEVNIK.hr

A da im je za planinske i šumske predjele potrebna adekvatna helikopterska pomoć, iz HGSS-a već duže upozoravaju. Rješenje se pronalazi s MORH-om.

"To nije spašavanje koje nama treba, nama treba spašavanje da HGSS iz helikoptera spašava - to je ono najbolje za unesrećene osobe. To je jedna vrsta zakrpe, doduše za jug oko Splita taj resurs je dolje, imali smo jučer situaciju na Hahliću, pitanje je što bi se tu dogodilo da smo išli na taj način, međutim svakako mi smo interventniji I brži kad nas se alarmira na vrijeme", govori Marko Andrić, pročelnik HGSS-a.

Ivana Kopčić i Davor Spevec - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Nespretna objava HGSS-a"

Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić o ovoj temi razgovarala je s Davorom Spevecom, načelnikom sektora 112 Civilne zaštite RH.

On je komentirao slučaj i ustvrdio da je jedna nespretna objava HGSS-a u subotu otvorila prostor za kalkulacije je li se unesrećenoj osobi moglo drugačije pomoći.

"Mi smo ovdje u Županijskom centru 112 Zagreb u 12:28 zaprimili poziv pozivatelja koji javlja da se nalazi u blizini planinarskog doma Hahlić, kolega s kojim je planinario se srušio i da ga pokušava oživjeti, ali ne daje nikakve znakove života. Kolege iz centra Zagreb odmah su ga prespojile na Rijeku, gdje su imajući u vidu da se očito radi o srčanom arestu ili nečem sličnom planinara prespojili na hitnu medicinsku dojavnu službu u Rijeci. Oni su preuzeli poziv, davali upute kako da provodi reanimaciju osobe i rekli da podižu helikopter", kazao je Spevec.

Dodao je da je pozivatelj više puta upitan gdje se točno nalazi te da je rekao da je ispred njega livada koja je dovoljno velika da na nju može sletjeti helikopter.

Ivana Kopčić i Davor Spevec - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Spevec kaže da reakcija nije bila prespora i da nije točno da Hrvatska nema hitnog spašavanja, ali da resursi nisu uvijek na raspolaganju. Kazao je da su nabavljena dva nova helikoptera te da traje obuka pilota.

Kopčić je dodala da je i u nedjelju bila akcija spašavanja na Samarskim stijenama. "Jedna je žena prevezena u bolnicu, iz HGSS-a upozoravaju kako bi da nije bilo helikoptera, to spašavanje trajalo oko pet sati."