Proljetne temperature, ali negdje će trebati i kišobran: Pogledajte kakvo vrijeme možemo očekivati do kraja tjedna

Na vrijeme u većini krajeva, a osobito na Jadranu, i dalje će utjecati ciklonalni vrtlog iz Sredozemlja zbog čega će posvuda biti razmjerno toplo, a na Jadranu i vrlo vjetrovito. U srijedu će ova ciklona sa svojim središtem odmaknuti na jug Italije, ali i prolazno pojačati. Zbog toga će oborina biti manje, ali i dosta vjetra na Jadranu. Ciklonalna aktivnost nastavit će se i do kraja tjedna. Pri tome će sredozemna ciklona pred vikend oslabjeti, no ojačat će utjecaj atlantske ciklone pa će s juga i dalje pritjecati razmjerno topao i vlažan zrak.



U srijedu ujutro većinom djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Uglavnom na Jadranu, ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu dosta vjetrovito uz umjereno i jako jugo koje će u pravom dijelu dana ponegdje biti i olujno - na što upozorava i žuti meteoalarm. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar slab, a najviša temperatura od 15 do 17 stupnjeva.



Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. I ovdje iznadprosječno toplo poslijepodne ponegdje i do ugodnih 19 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Macron uzbunio saveznike Ministar smiruje situaciju: Objasnio u kojoj bi ulozi francuski vojnici mogli u Ukrajinu



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano ponegdje još uz mogućnost za malo kiše i to uglavnom na Jadranu gdje će biti i više promjenljive naoblake. U gorju vjetar slab. Na Jadranu jugo će malo oslabiti, a u drugom dijelu dana okrenuti na buru. Najviša temperatura u gorskom području od 11 do 14, na Jadranu od 15 do 18 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ponegdje može biti i malo kiše. Puhat će umjereno i jako jugo koje će poslijepodne malo oslabiti. Temperatura od 16 do 19 stupnjeva.



U četvrtak u unutrašnjosti djelomice sunčano, u gorskim predjelima ponegdje uz malo kiše. U petak i subotu promjenljivo mjestimice sa slabom kišom i to uglavnom u zapadnim krajevima. Vjetar uglavnom slab, a temperatura posvuda iznad višegodišnjeg prosjeka.

Pročitajte i ovo Zatvoren upis trezoraca Ministar Primorac o trezorcima: "Građani su odazivom pokazali da vjeruju državi"



Na Jadranu promjenljivo povremeno uz kišu, a ponegdje pljuskove i grmljavinu, U četvrtak će puhati umjerena do jaka bura, zatim većinom umjereno jugo. I dalje razmjerno toplo.



Po svemu sudeći za vikend posvuda i dalje iznadprosječno toplo, no dosta promjenljivo povremeno s kišom, osobito u gorskom području u subotu. Najviše sunčanih razdoblja bit će u istočnim predjelima gdje oborina može i izostati.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.