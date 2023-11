Vjetar i hladnoća u danima pred nama, meteorolog Dario Brzoja otkriva kada možemo očekivati novu promjenu vremena

Ciklona koja nam je donijela kišu brzo odmiče dalje. Vedri se uz jačanje polja povišenog tlaka, no gradijenti će i u subotu još biti izraženi pa će se zadržati vjetrovito, poglavito u Slavoniji i Dalmaciji. S vedrinom i pritjecanjem suhe, kontinentalne zračne mase sa sjevera, za vikend nas očekuje i dosta hladnije vrijeme, a osjetu hladnoće će doprinositi i sam vjetar. To bi bio recept za subotu, dok nam prva polovica idućeg tjedna nosi novu promjenu vremena i opet nekoliko oblačnijih dana.

U noći gotovo posvuda očekujemo potpuno razvedravanje pa će jutro biti sunčano. Osim možda na istoku. Osjetno hladnije nego u petak, ali i razmjerno vjetrovito, i to poglavito u Slavoniji te duž Jadrana. U tim krajevima puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na udare olujan, a na sjevernom Jadranu i bura. Zbog jakog vjetra na snazi je i Meteoalarm. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -2 do 3, a na Jadranu od 7 do 11 stupnjeva.

Danju će prevladavati sunčano, u središnjoj Hrvatskoj uz slab vjetar sa sjevera te temperaturu nižu nego u petak. Ovdje će biti najmanje vjetra pa zato i najugodnije. Temperatura između 8 i 12 stupnjeva, ali uz sunce.



U Slavoniji i Baranji nešto oblačnije, i svakako vjetrovitije. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prijepodne na mahove moguće i olujan. Kasnije, osobito prema kraju dana u slabljenju. Temperatura će biti oko 7, 8 stupnjeva, a uz vjetar doimat će se i hladnije.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu većinom će prevladavati sunčano. Bura će sredinom dana oslabjeti i navečer ponovno zapuhati. 6 do 9 stupnjeva u gorju, a oko 15 na sjevernom Jadranu u subotu u najtoplijem dijelu dana.

I u Dalmaciji će prevladavati sunčano, ali bit će i dosta vjetrovito. Puhat će najvećim dijelom jaka tramontana i bura s olujnim udarima. Osobito podno Biokova. Najdulje će vjetrovito zadržati južnije u Dalmaciji gdje će se bura smirivati tek u noći. Najviša dnevna temperatura bit će od 13 do 15 stupnjeva. U zaleđu svježije.

U nedjelju nas očekuje djelomice sunčano i mirnije vrijeme. Na kopnu malo više oblaka nego u subotu zbog blizine jedne fronte sjevernije od nas, ali suho. Jutro hladno, mjestimice uz mraz. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Od ponedjeljka promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, najizglednije krajem dana i utorak prijepodne. Vjetar slab, no u ponedjeljak će se ipak malo osjetiti južina i dolazak promjene vremena. Sredinom tjedna opet će to biti sjeverac. Nakon što sutra zahladi, početkom tjedna ponovno mrvicu toplije.

Na Jadranu u nedjelju sunčano i burno. U ponedjeljak već promjenjivije uz južinu, poslijepodne i krajem dana prvo uz malo kiše na sjevernom dijelu, a potom će biti mogući i pljuskovi s grmljavinom. I u utorak, pa i u srijedu, i to češće i izglednije u Dalmaciji. U ponedjeljak jugo, a u utorak već bura. Nakon hladnijeg vikenda, početkom tjedna i na moru će opet biti malo toplije.

Sljedeći tjedan dakle, nosi novu promjenu vremena. Kiše će biti više na Jadranu i u predjelima uz Jadran, poglavito u Dalmaciji prema sredini tjedna, dok nam druga polovica, odnosno kraj tjedna i vikend za sad izgledaju stabilnije, sunčanije, ali i dodatno hladnije.