I dalje na naš dio Europe djeluje velika anticiklona zbog koje je vrijeme stabilno i relativno mirno. Fronte se zadržavaju na sjeveru i zapadu kontinenta, a u isto vrijeme u višim slojevima atmosfere, s juga nam pritječe topao zrak, objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U takvim će uvjetima Praznik rada biti sunčan, savršen za druženje na otvorenom. Prijepodne će biti većinom vedro, tek rijetko uz malo oblaka, i to uglavnom u unutrašnjosti prema podnevu. Vjetra na kopnu gotovo i neće biti, dok će na obali puhati slaba do umjerena bura. I jutro će u većini Hrvatske biti malo toplije nego u srijedu – minimalna temperatura iznosit će oko osam stupnjeva u nizinama, od 15 do 17 na obali, a samo će u gorju biti svježe uz oko 4 stupnja.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne će biti sunčano i vrlo toplo, uz malu do umjerenu naoblaku, a predvečer će se ponovno razvedriti. Puhat će slab vjetar uz najvišu temperaturu od 25 do 27 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. S time da ondje postoji vrlo mala mogućnost za kratak lokalni pljusak, ponajprije oko slavonskog gorja i duž Posavine. Temperatura će biti oko 26, sa slabim sjevercem.

U Istri, Primorju i na Kvarneru cijeli će dan ostati pretežno vedro. Nakon jutarnjeg burina, zapuhat će slab i ugodan, maestral. Temperatura će rasti do 26, 27 stupnjeva. Sunčano će biti i u Gorskom kotaru i Lici, ali uz malo oblaka. Bit će toplo, između 22 i 24 Celzijeva stupnja, sa slabim sjeveroistočnim vjetrom.

Vedro i sunčano bit će i u Dalmaciji tijekom cijelog Praznika rada. Samo će unutrašnjosti biti malo oblaka, ponajprije uz granicu s Bosnom i Hercegovinom te tamo postoji vrlo mala mogućnost za kratak pljusak. Na moru će oko podneva zapuhati slab do umjeren maestral koji će ugodno hladiti. Temperatura će inače relativno visoka, biti između 24 i 28 stupnjeva.

Vrijeme tijekom narednih dana

I u petak će na kopnu biti sunčano, pa i malo toplije nego u četvrtak tako da već biti vruće u popodnevnim satima. Za vikend će također biti sunčano, ali povremeno uz više oblaka pa je veća mogućnost za prolazne pljuskove i grmljavinu, osobito u nedjelju. U subotu će biti sparno i zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će se u nedjelju temperatura blago sniziti…

Na obali će od petka do nedjelje biti pretežno sunčano uz malu, a samo povremeno i umjerenu naoblaku. U petak će ujutro još puhati slaba do umjerena bura, danju maestral, a zatim za vikend okreće na umjereno jugo. Ostaje vrlo toplo – temperatura će ujutro biti oko 17, a danju oko 26 Celzijevih stupnjeva.