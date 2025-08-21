Što donosi kraj tjedna? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nestabilna je atmosfera u Europi. Imamo više ciklona i fronti koje se premještaju od zapada prema istoku. I donose puno kiše, grmljavine, a lokalno i nevremena. No sljedećih dana ipak ide, bar djelomična, stabilizacija. Fronte će nastaviti odmicati na istok, dok će sa zapada ojačati područje visokog tlaka zraka odnosno anticiklona.

U petak ujutro će biti još dosta nestabilno i promjenjivo. Pretežno oblačno u cijeloj zemlji. Povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Pri tome je najveća mogućnost za nevrijeme u Istri, Primorju te na jugu Dalmacije.

U tim krajevima može biti jakih pljuskova, bujičnih poplava, tuče i olujnog vjetra. No, sve skupa neće dugo trajati, bit će prolazne prirode, a onda će se ubrzo u cijeloj zemlji razvedravati. Jutro će inače biti dosta vjetrovito, na kopnu će puhati umjeren sjeverac, na moru jaka bura i tramontana. Temperatura će biti od 15 do 18, a na obali oko 20.

Sredinom dana će se dakle razvedravati, tako da će u središnjoj Hrvatskoj poslijepodne biti pretežno sunčano. Rijetko je još ipak moguć poneki kratak pljusak, ponajprije u južnijim dijelovima. Sjeverac će slabjeti, a najviša temperatura bit će oko 24.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu malo više oblaka, ali i ovdje će se djelomično razvedravati u drugom dijelu dana. Rijetko uz još poneki lokalni pljusak. Bit će pomalo vjetrovito, puhat će umjeren do jak sjeverac koji će tek predvečer slabjeti. Temperatura od 23 do 25 tako da će popustiti sparina.

Razvedravat će se i u Istri, Primorju i gorju, već oko podneva, tako da će poslijepodne biti pretežno sunčano. Oblačnije u početku samo u Lici, i tamo može pasti još malo kiše. Bura će na obali ojačati. Puhat će umjereno, a pod Velebitom i jako. Temperatura će rasti do vrijednosti oko 25, dok će u gorju biti malo svježije nego danas, ali ugodno, oko 20.

I u Dalmaciji će se razvedravati u drugom dijelu dana, uz sve više sunca i sve manje pljuskova. Ipak, moguć je još poneki, osobito u unutrašnjosti. I ovdje će puhati bura i tramontana, uglavnom umjereno, samo povremeno i jako. A temperatura će biti oko 26 na obali te oko 24 u unutrašnjosti.

Sljedećih će dana u unutrašnjosti biti djelomice do pretežno sunčano. Samo povremeno uz više oblaka može pasti malo kiše ili kratak pljusak, najvjerojatnije u noći sa subote na nedjelju. Za vikend će biti malo svježije, a onda u ponedjeljak toplije, tad će temperatura ponovno rasti do 26.

Na obali će za vikend biti pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Ipak, u subotu može pasti malo kiše, ponajprije u Istri, Primorju te na krajnjem jugu. Puhat će slaba do umjerena bura, s time da će u nedjelju ujutro prolazno ojačati na umjerenu do jaku, ali već u ponedjeljak slabi i okreće na maestral. Temperatura ovdje ostaje oko 28.

U petak se u drugom dijelu dana vrijeme počinje stabilizirati i smirivati. Vikend će proteći uz više sunca. Na kopnu će biti i malo svježije, dok na obali ostaje vrlo toplo. Tek će rijetko pasti malo povremene kiše ili poneki pljusak. Moguće je u cijeloj zemlji, ali najvjerojatnije je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u noći sa subote na nedjelju. Na obali će u nedjelju i prolazno ojačati bura. U svakom slučaju, sunčaniji dani su pred nama.