Vatrena stihija približila se kućama: "Tražili smo pomoć iz zraka, no na terenu se pojavio samo air traktor iz Mostara"

Požar koji je buknuo u neumskom zaleđu još nije ugašen! Vatra se na mjestima približila kućama.

Za promet je zatvorena dionica ceste Stolac - Neum. Kritično je prema selima Broćanac i Hutovo. Tamošnjim vatrogascima u pomoć su stigli kolege iz dubrovačkog područja, Mostara i Čapljine. BiH šalje vojni helikopter. Od Hrvatske je zatražen kanader. Gašenje otežava nepristupačan teren i jako jugo.

Marko Tapalović, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Neum otkrio je stanje na požarištu novinarki Ani Veli.

"Trenutno se vatra iz više smjerova približava selu Hutovo, a trenutno su na terenu sve raspoložive snage i nadamo se da ćemo zaustaviti širenje vatre prema kućaama".

Vatra je došla nadomak kuća, izgorjela je stoka.

"Nema štete na stambenim objektima, nema ozlijeđenih osoba, ali zabilježene su štete na poljoprivrednim dobrima, stoci, maslinicima...", rekao je Tapalović.

Rekao je da od jučer popodne vjetar pravi problem.

Problem je i što mijenja smjer.

"Tražili smo pomoć iz zraka, kanadere i helikoptere, no na terenu se pojavio samo air traktor iz Mostara. On je gasio do popodnevnih sati, dok vjetar nije pojačao".

Kaže kako je prevelika požarna linija da bi mogli davati prognoze kada će požar biti stavljen pod kontrolu. "Vremenska prognoza najavljuje oborine", ističe.

Ana Vela i Marko Tapalović - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ana Vela i Marko Tapalović - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Ana Vela i Marko Tapalović - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ana Vela i Marko Tapalović - 1 Foto: DNEVNIK.hr