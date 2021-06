Danas je prvi dan ljeta, kako ga računaju kolege klimatolozi pa je i vrijeme prigodno nešto toplije nego do sad. No, prava toplina tek nam stiže. Darijo Brzoja donosi vremensku prognozu za nastavak tjedna.

Sudeći po vremenskoj prognozi, mnogi građani će Tijelovo moći provesti na otvorenom jer će idućih dana vrijeme u Hrvatskoj biti pogodno. Temperatura u mnogim krajevima doseći će pa i prijeći 25 stupnjeva: za vikend bi već moglo biti 27 ili 28. Temperatura mora je između 18 i 20, nije baš najugodnije za kupanje, no obzirom na visoku temperaturu zraka mnogi će, koji to mogu, idućih dana svejedno požuriti na plažu. Imajte na umu jedino da će UV indeks biti visok ili vrlo visok pa se sredinom dana držite hladovine.

U polju smo povišenog tlaka, u blizini nema fronti, jedino po visini i dalje povremeno pritječe nešto vlažniji zrak pa tako i sutra mjestimice može biti umjerene naoblake. Uglavnom prema istoku.

U većini zemlje ujutro će pak prevladavati sunčano, najsunčanije i najtoplije u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab, dok će na moru ujutro puhati slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od pet do 10, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj uglavnom pretežno sunčano. Bit će toplije, sutra očekujemo oko 24 stupnja. U Slavoniji i Baranji barem djelomice sunčano, ali povremeno i uz umjerenu naoblaku. Bez vjetra, temperatura, 22 ili 23.

I u gorju i na sjevernom Jadranu bit će dosta sunca, a na moru će danju puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. 20ak stupnjeva u gorju te oko 24 sutra na sjevernom Jadranu. I u Dalmaciji će se nastaviti sunčano i vrlo toplo. Danju će također puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, dok temperatura može porasti i do 26 stupnjeva.

A i idućih dana vrijeme će u kopnenom dijelu uglavnom biti sunčano, uz tek povremeno umjerenu naoblaku, dok je pokoji pljusak moguć jedino u gorju. Bez značajnijeg vjetra, a bit će i sve toplije. U drugoj polovici tjedna često između 25 i 27 stupnjeva.

Na Jadranu također sunčano, vrlo toplo, pomalo čak i vruće. Puhat će tek slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti najčešće od 26 do 28 stupnjeva.

