Policija privela vjeroučitelja Pokupca

Ivan Pokupec, kontroverzni vjeroučitelj koji na društvenim mrežama širi teorije zavjera, danas je priveden. Policija je reagirala po prijavi njegova susjeda kojem je prijetio.

Kako neslužbeno doznaje Index, Pokupec je susreo susjeda na njivi, a zatim mu poručio da će "ga riješiti" ako ga još jednom ondje zatekne. Zbog tih riječi policija ga je privela i provodi nad njim kriminalističko istraživanje. Nije još jasno hoće li mu zbog prijetnje biti određen pritvor ili će se braniti sa slobode.

Ivan Pokupec prijavljen je i početkom prosinca zbog "remećenja javnog reda i mira i spokojstva građana na društvenim mrežama, šireći lažne vijesti o napadu na časnu sestru". Tada je prekršajno prijavljen za širenje lažnih vijesti, ali ne i za kazneno djelo poticanja na mržnju i nasilje.

Osebujna reakcija na Facebooku

"Prije svega, zahvalio bih policajcima iz PP-a Križevci na apsolutnoj korektnosti i profesionalnosti. Za dečke sve pohvale, a njihovom kolegi Anti iz Splita želim potpuni oporavak! Bog zna da je njihov posao često težak i nezavidan...

Dostavljajući mi ovu obavijest o podizanju prekršajne prijave protiv mene, dobio sam dojam da im je neugodno što su uopće morali dolaziti i što pod pritiskom dnovinara drug Božinović od njih radi kurire. Jer, eto, u Hrvatskoj nema većih kriminalaca od mene.

Nikakva zamjerka dečkima... Da im je drug ministar - koji uvijek djeluje kao da će nam pred očima svaki čas izdahnuti na nogama - upola čovjek kao oni, a ne milicajac i navodni bivši UDB-in agent, Hrvatska bi bila Raj za Zemlji.

No ipak moram postaviti pitanje njemu i državnom fiškalu Ivanu Turudiću:

gospodo, znači li ova prijava protiv mene da će i kompletno "Hrvatsko" (d)novinarsko društvo biti prijavljeno za čitav niz lažnih vijesti kojima uznemiruju spokoj građana već godinama?

Za svakodnevno širenje panike u koroni i zastrašivanje obolijevanjem i smrću? Za lažno izvještavanje o napadu na dnovinara Latkovića tijekom prosjeda protiv korona terora? Za lažno izvještavanje o 13-godišnjakinji koju su u Grčkoj ozlijedili hrvatski navijači? Za lažno izvještavanje da su oni UBILI grčkog navijača Mihalića Katsurisa? Za lažnu vijest o austrijskom progonu posjetitelja Thompsonovog koncerta? Za višetjedno najavljivanje mase ozlijeđenih na tom istom koncertu, koji je prošao bez ijednog incidenta? Za promicanje jugočetničkih provokacija u prošlom mjesecu, o kojima su pisali s neskrivenim simpatijama?

Takvih i sličnih primjera - u kojima su vijest ne prenosili kao ja, već pisali (i k tome) profesionalni, plaćeni novinari - ima na stotine.

Ili će ovakva prijava doći samo na pomno odabrana vrata?

Pitam za Strica Ivana", napisao je nakon tadašnje prijave Pokupec na Facebooku.