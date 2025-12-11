Antikorupcijsko vijeće traži izvješće o sredstvima: "Vrijeme je da se i taj sektor provjetri“

Saborsko Antikorupcijsko vijeće zatražilo je od Grada Zagreba izvješće o raspodjeli proračunskih sredstava udrugama u prošloj godini, što su podržali svi članovi tog tijela uključujući i predstavnike udruga, no čelnica Gonga to smatra nepotrebnim jer podaci "postoje i javno su dostupni".

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije sprječavanja korupcije to je zatražilo na prijedlog Nikole Grmoje (Most) koji je precizirao da izvješće treba sadržavati pregled na što su udruge potrošile sredstva, kao i preslike računa koje su podnijele nadležnim gradskim tijelima.

Objasnio je kako ga je na taj zahtjev potaknula nedavna situacija u zagrebačkoj Gradskoj skupštini koja je odbila oporbeni prijedlog da Skupština zatraži od gradonačelnika Tomislava Tomaševića da u roku od 60 dana podnese izvješće o raspodjeli proračunskih sredstava udrugama u 2024. godini.

To nikako nije dobra praksa, ocijenio je Grmoja i naveo svoj zahtjev koji je, kako smatra, "u interesu svih građana".

Njegov su prijedlog u raspravi podržali predsjednica i potpredsjednik Vijeća Mirela Ahmetović (SDP) i Tomislav Klarić (HDZ) te vanjski članovi Davorka Budimir i Hrvoje Pezo, ali ne i Oriana Ivković Novokmet.

Ivković Novokmet smatra da je populizam usmjeren protiv zagrebačkih udruga.

"Bojim se da se ovdje radi o populizmu usmjerenom protiv udruga, nastoji se stvoriti teza da su udruge premrežene korupcijom dok istodobno ministri, političari, zastupnici imaju niz procesa otvorenih za korupciju", kazala je i navela da traženi podaci već postoje.

"Ne znam zašto se pravite da ti podaci ne postoje, oni postoje, ubacite ime moje udruge, Gonga, i u lipu ćete dobiti koliko smo novaca dobili na određenom natječaju", rekla je Grmoji, tumačeći kako se po OIB-u može vidjeti koliko je koja udruga dobila novca.

Grmoja joj je odgovorio da nije prozvao ni jednu udrugu imenom, niti je spomenuo bilo kakav kriminal, niti optužio Grad Zagreb.

Ahmetović je, pak, rekla da potpuno podržava da se svaki cent iz javnih proračuna objavljuje, s čim se suglasio i Klarić, dodajući kako mu je "nevjerojatna informacija" da netko neće dostaviti spomenuti podatak.

Budimir je rekla da je "Dobro da se civilni sektor "provjetri"".

Uz napomenu da i sama dolazi iz civilnog sektora, Budimir kaže da je krajnje je vrijeme da se i taj sektor "provjetri", u smislu da se vidi kako se taj novac troši. Zagreb ima veliki proračun i bilo bi dobro da ne moramo sami ići u istraživačko novinarstvo, poručila je.

Grmojin zahtjev logičnim drži i Pezo te kaže da pretraga preko OIB-a nije "toliko jasna“ i naglašava da ne treba stvarati "fobiju kriminalizacije", koja ne postoji.

"Moj dokaz da je ovo politička hajka protiv udruga je u tome što tražite izvješće samo za Zagreb", ustrajala je Ivković Novokmet, pa ponudila prijedlog da se takvo izvješće zatraži od svih gradova, no on nije dobio dovoljno glasova.