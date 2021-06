Predsjednica uprave Zagrebačkog holdinga, Ana Stojić Deban, odlučila je staviti mandat na raspolaganje novom gradonačelniku, Tomislavu Tomaševiću.

Stojić Deban je rekla da je to njezina dobra volja jer po Zakonu o primopredaji vlasti - nije dužna to učiniti, ali kaže da svatko ima pravo birati svoj tim. Stojić Deban može dobiti otpremninu od 96.000 kuna bruto.

''Smatram to dobrom demokratskom praksom. To je moja odluka na to me ne obvezuje niti Zakon o primopredaji vlasti niti Zakon o radu niti Zakon o trgovačkim društvima. Osobno smatram da program kojim je gospodin Tomašević osvojio vlast trebaju se napraviti revizije Holdinga i treba on sam izabrati ekipu s kojom misli provesti te planove i program'', rekla je Ana Stojić Deban u razgovoru s Mateom Ćorić.

