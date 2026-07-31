Najtopliji u Hrvatskoj
Zbog paklenih temperatura na snazi crveni meteoalarm za dvije regije: U ovom gradu izmjereno najviših 39 stupnjeva
PišeElvira Gašparović, DNEVNIK.hr, 31. srpnja 2026. @ 17:20
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Foto: Dnevnik Nove TV
Toplinski val i dalje zahvaća Hrvatsku, a temperature u pojedinim dijelovima zemlje dosežu gotovo 40 stupnjeva. Dok meteorolozi upozoravaju na opasne vrućine i izdaju najviši stupanj upozorenja za dio obale, brojni turisti osvježenje pronalaze na plažama i poručuju da unatoč visokim temperaturama uživaju u ljetovanju.
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Toplinski val i dalje ne popušta! Temperature u Hrvatskoj danas se penju i do 39 stupnjeva.
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Zbog opasnih vrućina, za riječku i dubrovačku regiju na snazi je crveni meteoalarm.
U 15 sati najtoplije je bilo u Kninu - 39 stupnjeva.
Najugodnije je bilo u Crnom Lugu, gdje se jutros temperatura spustila na 11 stupnjeva.
Petar iz Beograda kaže kako je more idealno za osvježenje te da s obitelji maksimalno koristi ljetne dane.
"Evo, hladimo se, more je super, sve je divno. Ja i beba uživamo“, rekao je.
Vrućina - 2
Foto:
Dnevnik Nove TV
Vrućina - 4
Foto:
Dnevnik Nove TV
Vrućina - 5
Foto:
Dnevnik Nove TV
Slična iskustva podijelili su i turisti iz Perua.
Arturo priznaje da su šetnje zbog visokih temperatura zahtjevne.
"Jako je vruće kad hodamo. Šetamo oko sat vremena i moramo se povremeno zaustaviti. Moramo piti puno vode jer je jako, jako vruće", istaknuo je.
Njegova sunarodnjakinja
Victoria oduševljena je Hrvatskom te kaže kako joj visoke temperature ne predstavljaju problem.
"Mislim da je Hrvatska predivna zemlja. Vruće je, ali sviđa mi se jer stvarno volim sunce. Mislim da ćemo se danas dobro zabaviti", poručila je.
Vrućina - 1
Foto:
Dnevnik Nove TV