Zbog paklenih temperatura na snazi crveni meteoalarm za dvije regije: U ovom gradu izmjereno najviših 39 stupnjeva

Toplinski val i dalje ne popušta! Temperature u Hrvatskoj danas se penju i do 39 stupnjeva.

Zbog opasnih vrućina, za riječku i dubrovačku regiju na snazi je crveni meteoalarm.

U 15 sati najtoplije je bilo u Kninu - 39 stupnjeva.

Najugodnije je bilo u Crnom Lugu, gdje se jutros temperatura spustila na 11 stupnjeva.

Petar iz Beograda kaže kako je more idealno za osvježenje te da s obitelji maksimalno koristi ljetne dane.

"Evo, hladimo se, more je super, sve je divno. Ja i beba uživamo“, rekao je.

Vrućina - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

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Vrućina - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Slična iskustva podijelili su i turisti iz Perua. Arturo priznaje da su šetnje zbog visokih temperatura zahtjevne.

"Jako je vruće kad hodamo. Šetamo oko sat vremena i moramo se povremeno zaustaviti. Moramo piti puno vode jer je jako, jako vruće", istaknuo je.

Njegova sunarodnjakinja Victoria oduševljena je Hrvatskom te kaže kako joj visoke temperature ne predstavljaju problem.

"Mislim da je Hrvatska predivna zemlja. Vruće je, ali sviđa mi se jer stvarno volim sunce. Mislim da ćemo se danas dobro zabaviti", poručila je.

Vrućina - 1 Foto: Dnevnik Nove TV