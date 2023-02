Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Preko naših krajeva idućih sati u subotu premještat će se jedan oslabljeni frontalni sustav. Međutim, u visokom tlaku: neće donijeti nešto osobito vlage, pa tako ni oborine, gdje i ako ih bude neće biti obilne, no to ne znači da neće biti značajne. Naime, i malo kiše, u nedjelju ujutro na mjestima može stvoriti uvjete za poledicu.



Stoga za kopnene krajeve, stoji i žuta razina Meteoalarm upozorenja koje je izdao DHMZ, a upozorava i na jaku buru na moru koja podno Velebita može biti olujna. Inače, u nedjelju prijepodne u unutrašnjosti će prevladavati oblačno, ponegdje uz slabe oborine, kišu ili susnježicu, pri čemu se kiša može i lediti u dodiru s hladnim tlom.

I na Jadranu ujutro povećana naoblaka, no prolazno. Poslijepodne će posvuda biti više sunca. Jutro svakako manje hladno nego u proteklom tjednu, u unutrašnjosti će biti od -3 do 1, u gorju do -6, a na moru većinom između 2 i 7 stupnjeva.



Poslijepodne u većini kopnenih krajeva barem kraća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti oko 10 stupnjeva.



Između 8 i 10 očekuje se i u Slavoniji i Baranji, uz umjereno do oblačno vrijeme. Bit će i razmjerno vjetrovito, a puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar.



U gorskoj Hrvatskoj u nedjelju oblačno, no rijetko i uz slabe oborine. Na sjevernom Jadranu bit će barem djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a u višem gorju jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura u gorju od 4 do 8 stupnjeva, a na moru većinom između 11 i 14 stupnjeva.

I u Dalmaciji poslijepodne barem djelomice sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 13 i 15 stupnjeva. Svježije u zaleđu.



U sljedećem tjednu stabilno, bez oborina, no uz jutarnje magle koje na pojedinim mjestima i u pojedine dane na kopnu mogu biti i dugotrajne, ili se izdići u niski oblačni sloj. U tom slučaju, nećemo vidjeti previše sunca. No neće biti ni oborina. Vjetar uglavnom slab, u gorju umjeren sjeveroistočni, u Podunavlju sjeverozapadni. Temperatura bez značajnije promjene, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

I na Jadranu stabilno i bez oborina, no ovdje to znači i obilje sunca. Mjestimice je moguća sumaglica, za što je vjerojatnost najveća u srijedu. Puhat će umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak, a vjetar će u srijedu uglavnom u potpunosti oslabjeti. Uz sunce, na moru idućih dana malo toplije.



Što se tiče druge polovice tjedna, za sad izgleda da će se nastaviti slično i stabilno, barem do petka, no potom se stvari mijenjaju, iako još nije sigurno kako će se to manifestirati u vremenu. Najizglednija je brza izmjena sunca i oblaka, no hoće li pri tom biti i oborina još nije jasno.

